「支出を約束する段階にはない」ドジャース、球団首脳はリリーフ補強焦ら…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。特に、ワールドシリーズ（WS）まで不安定さが目立ったリリーフ陣のテコ入れは急務とみられるが、ブランドン・ゴームズGMはそこまで焦ってはいないのかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者によると、タナー・スコット投手の苦戦とブルペン全体の不調にもかかわらず、ゴームズGMは優秀なリリーフを加える必要があるかと尋ねられたとき、それはむしろ『あれば良い』程度だと主張した」と言及。

その上で、「ドジャースには他にも補強すべきポイントがあり、ブルペンには欠点が山積しているように見えるものの、今オフの動きはどのように資金を使って戦力を強化していくかによって左右されることになる。チームがブルペンを補強する可能性は高いものの、ゴームズGMは大規模な支出を約束する段階にはまだないと述べている。特に、リバー・ライアン投手、カイル・ハート投手、ブラスダー・グラテロル投手など、複数の投手が故障から復帰予定であることも理由として挙げられる」との見解を示している。

今オフのドジャースはエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツ）をはじめ複数のリリーフが獲得候補に挙がっているが、球団側は現有戦力との兼ね合いを見ながら慎重に検討を進めるようだ。

