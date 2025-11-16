今日の運勢は？ ★11月17日（月）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月17日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月17日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ 嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？インスピレーションが湧きやすく、自分の手でチャンスをつかみやすい日。ふとひらめいた場所へ出かけたり、気になったことは徹底的に調べてみると良いでしょう。良いと思ったことは行動すると◎集中力がアップしているようです。得意なことがさらに上手くなりそう。後輩に丁寧に教えてあげると良いかもしれません。喜んでもらえると、ますますやる気に。良い循環が生まれるようです。嬉しいことがありそうな日。恋愛運も良く、気になる相手とも自然に楽しい会話ができることでしょう。友達や仲間の手伝いをすると、あなたにもプラスになるようです。周りをよく見ると◎目立つことが多くなりそうですが、謙虚な姿勢でいると◎さらに横のつながりを大切にしてみて。いざというとき、力になってくれるようです。互いにポジティブな言葉掛けをすると良いでしょう。「一途さ」が開運ポイント。恋愛のことだけでなく、仕事に対しても迷わず突き進んでみることが大事なようです。相手の話をちゃんと聞くようにすると、悩んでいたものが解決できそう。今日は、新たな楽しさを見つけることができ、やりがいも感じるようです。にぎやかなところと縁ができやすいので、休憩中のおしゃべりなども充実しそう。でも夢中になりすぎるのは気をつけて。仕事や家事など、かゆいところに手が届くようです。周りの人たちに喜ばれると、さらにやる気が湧いてきそう。ちょっと面倒なものをテキパキと行えそうです。用事が済んだ後はリフレッシュを。来年に向けて色々整理していくと◎無駄に思うようなことは今年のうちに止めるようにすると良いかもしれません。買い物なども計画的に。知識やスキルをつけるために投資するのはあり。細かな仕事や部屋の掃除などが一気に片付きそう。スッキリとした空間では、集中力もアップして勉強などもはかどりそう。夜は友人や家族と一緒に食事をすると◎いろいろな話をしてみて。ダラダラしていると、あっという間に時間が過ぎてしまいそう。ざっくりと今日やることを決めて活動するようにしましょう。近所の散歩や神社仏閣など神聖な場所へ出かけるのもおすすめです。言いたくても言えないなど、何かもどかしい思いをしてしまいそう。気分を入れ替えるために、軽めの運動などすると良いでしょう。自分へ小さなご褒美をあげるのもあり。たまには甘えてみて。今日は、何だかモヤモヤしてしまいそう。趣味を楽しんだり、気の合う仲間と話をすると良いでしょう。笑うと不満が解消されたりして気、分もスッキリできるようです。部屋に花を飾るのも◎人との距離感が鍵になる日。無理に合わせず、切り離さ過ぎず。でもつい気を使いすぎたら、「今日は人間関係のWi-Fi弱め」でOK！電波弱めでも、ちゃんと通じる人との信頼関係が深まる日。自分にも相手にも共感と尊重を忘れずにいきましょう！■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動をスタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定をおこなってきた。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/