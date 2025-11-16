大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の獲得が噂されている。今後の展開が注目されるところだが、仮に獲れなかったとしても、“プランB”として獲得が望める候補がいるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補とされているのは、ボストン・レッドソックス所属のジャレン・デュラン外野手。今季は157試合に出場した主力だが、チームは現在外野陣の頭数は足りていることから、今オフトレード要員にされる可能性も囁かれている。

同メディアは「デュランはレッドソックス最高の選手の一人だが、だからといって彼がトレードされないというわけではない」としつつ、有力な移籍先候補としてドジャース、フィラデルフィア・フィリーズ、カンザスシティ・ロイヤルズ、ボルティモア・オリオールズの4チームを挙げた。

ドジャースについては、「信じられないかもしれないが、ドジャースの外野陣はまさに混乱状態だ。タッカーを獲得する有力候補と目されているのには理由がある。だが、もしそれが叶わなくとも、デュランは十分に魅力的な選択肢だろう。ロサンゼルスはトレード市場でほぼ誰とでも入札合戦を繰り広げ、勝利する見込みがある。彼を獲得すれば、ほとんど動じないだろう」と記している。

