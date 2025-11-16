天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・準決勝が16日に『国立競技場』で行われ、FC町田ゼルビアとFC東京が対戦した。

天皇杯準々決勝で鹿島アントラーズを3－0で下した町田と、浦和レッズに2－1で競り勝ったFC東京が激突。なお、両者は9日に行われた2025明治安田J1リーグ第36節でも対戦しており、この時は1－0でFC東京に軍配が上がっていた。

2週連続で『国立競技場』で同カードとなった一戦は、スコアレスで前半を折り返すと、後半もスコアは動かず、0－0で90分が終了して延長戦に突入した。

試合が動いたのは延長前半103分、昌子源が前線にハイボールを送ると、オ・セフンがこれに競り勝ったところに林幸多郎が反応。DFアレクサンダー・ショルツに体を入れられていたところ、後ろから右足を伸ばしてボールに触り、ゴールネットを揺らして町田が先制に成功した。

さらに、延長後半の109分には左サイドを突破した相馬勇紀の折り返しをオ・セフンが流し込んで、町田がリードを2点に広げた。

試合はこのまま終了。勝利したFC町田ゼルビアが22日に『国立競技場』で行われる天皇杯決勝に初進出を果たした。

【スコア】

FC町田ゼルビア 2－0 FC東京

【得点者】

1－0 103分 林幸多郎（FC町田ゼルビア）

2－0 109分 オ・セフン（FC町田ゼルビア）

【動画】延長前半の林幸多郎のゴールで町田が先制！