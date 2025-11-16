日本代表は16日、キリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦に向けて千葉県内で練習を実施した。
この日から再び冒頭15分の公開となり、ランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。15日から全体練習に合流した鎌田大地の姿もあり、招集メンバー26名で全体練習を行っている。
ボリビアとの一戦は、国立競技場にて11月18日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国生中継、TVerで無料ライブ配信される。【ゴール動画】南野拓実＆堂安律のゴールでガーナを下す
