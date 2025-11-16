山梨県の北西部に位置する韮崎市(にらさきし)は、周囲に八ヶ岳(やつがたけ)、鳳凰三山、茅ヶ岳(かやがたけ)といった日本の「百名山」に名を連ねる山々や、霊峰富士山という偉大な名峰がそびえる自然豊かなまちです。

今回は、「山梨百名山」の一つ「茅ヶ岳」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

初心者も挑戦しやすい! 「茅ヶ岳」について

茅ヶ岳

・登山口：韮崎市穂坂町柳平2158-3(深田記念公園駐車場)

・アクセス：【車】中央自動車道「韮崎IC」から約20分

【公共交通機関】JR中央本線「韮崎駅」バスロータリーから茅ヶ岳みずかき田園線「深田記念公園行き」に乗車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

南の茅ヶ岳、北の金ヶ岳の二峰から成る「茅ヶ岳」は、初心者も比較的挑戦しやすい標高1,704mの山です。

富士山や八ヶ岳、南アルプス、奥秩父の山々まで360度の大パノラマを楽しめ、金ヶ岳と合わせた山容が八ヶ岳に似ていることから、“にせ八つ”との異名を持つのだとか。

「日本百名山」をはじめとする数々の山岳著書など文壇で活躍し、日本の山岳界に多大な功績を残した登山家・深田久弥氏の終焉の地としても知られています。登山口の深田記念公園に、直筆の“百の頂に百の喜びあり”が刻まれた記念碑があるほか、毎年4月の第3日曜日には、遺徳を偲ぶ「深田祭」が開催されています。

また、冬でも閉山しないのが特徴で、冬山登山にもおすすめなのだそう。

自治体からのメッセージ

韮崎市は、富士山や八ヶ岳、南アルプスなどの山々に囲まれ、名峰への登山口として知られています。韮崎駅からは登山口まで直通のバスがあり、アクセスも良好。茅ヶ岳をはじめ、標高約1,732m、山頂まで徒歩約30分の場所に駐車場がある「甘利山」、標高約1,132mの「荒倉山」、「日本百名山」の一つで「鳳凰三山」と呼ばれる、地蔵ヶ岳(2,764m)・観音岳(約2,841m)・薬師岳(2,780m)など、登山初心者から上級者まで、いろんな方が楽しめる山があります。また、韮崎駅の近くには、登山グッズが買えるショップや宿泊施設など、登山前や後に楽しめる施設も充実。市内には3つの日帰り温泉もあり、汗を流し、登山で疲れた身体を癒やすこともできます。

韮崎市のふるさと納税返礼品について

「茅ヶ岳」の登頂後、山頂での最高の一杯にピッタリ! 韮崎市で丁寧に焙煎したコーヒー豆を使用したドリップコーヒー、韮崎駅から徒歩5分というアクセスの良さが魅力の「清水屋旅館」の宿泊割引券を紹介します。

【1949年創業ロースター】ドリップバッグ コーヒー 飲みくらべ30杯セット 3種詰め合わせ

・提供事業者：株式会社コクテール堂韮崎工場

・内容量：ドリップバッグ コーヒー(チェロ／100g(10g×10袋)、バイオリン(Decaf)／100g(10g×10袋)、韮崎／100g(10g×10袋))

・寄附金額：1万8,500円

豊かなコクと苦みのある本格的なコーヒーを手軽に楽しめるドリップバッグタイプのコーヒーです。コクと苦みの豊かな余韻を堪能できる「チェロ」、カフェインレスでやさしい味わいの「バイオリン」、さわやかな甘さと透き通る深みの「韮崎」の3種。

【清水屋旅館】宿泊割引券 6,000円分 ドリンクチケット2枚付き

・提供事業者：株式会社清水屋代右衛門

・内容量：1,000円券 6枚セット＋ドリンクチケット×2枚付き

・寄附金額：2万円

1845年(弘化二年)に「甲斐の国」韮崎宿に旅人御宿として開業した「清水屋旅館」の宿泊割引券です。旬の食材を使用した郷土料理を楽しめるほか、リラクゼーションルームも完備。登山の疲れも癒やすことができます。

今回は山梨県韮崎市の観光スポット「茅ヶ岳」と、返礼品を紹介しました。登山をあまりしたことがない人も楽しめる、冬でも閉山しない山です。頂上から眺められる360度の大パノラマは絶景! 登頂の達成感に華を添えてくれるドリップコーヒーや、登山の疲れをゆったりと癒やすことができる「清水屋旅館」の宿泊割引券は、返礼品でももらえます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者