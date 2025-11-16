大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、巧みな采配でチームをワールドシリーズ2連覇に導いた。しかし、今季のナ・リーグ最優秀監督賞には最終候補にすら選ばれることがなかった。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

今季のナ・リーグ最優秀監督賞は、ミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が30票中27票で1位票を獲得し、計141ポイントで圧勝。シンシナティ・レッズのテリー・フランコーナ監督が49ポイントで2位、フィラデルフィア・フィリーズのロブ・トムソン監督が32ポイントで3位となった。

ロバーツ監督は、就任1年目の2016年にナ・リーグの年間最優秀監督賞に選ばれており、その後8シーズンは最終候補者として少なくとも1ポイントは獲得していた。

特に2017年と2022年には最優秀監督賞の2位となっており、それ以外では、2018年に6位、2019年に4位、2020年、2021年、2023年に5位、2024年に7位となっている。

今季はまさかの選出外となったロバーツ監督について、モレノ氏は「今季は、ロバーツ監督がナ・リーグ最優秀監督賞で1票も得られなかった初めての年となり、その連続記録が途絶えた」と言及した。

