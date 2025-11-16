リヴァプールに所属するフランス代表DFイブライマ・コナテが、自身の将来について言及した。16日、地元紙『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。

現在26歳のコナテは昨季、公式戦42試合に出場してリヴァプールのプレミアリーグ優勝に貢献。今季もカラバオ・カップを除く公式戦16試合すべてに先発出場しており、リヴァプールのDFラインを支え続けている。

一方、コナテはリヴァプールとの契約が2026年6月で満了を迎えるが、現時点で新たな契約を結んでおらず、1月からは他クラブと仮契約を結べる立場となる。なかでも、レアル・マドリードへの移籍が盛んに取り沙汰されており、コナテの去就には注目が集まっている。

現在、フランス代表に合流しているコナテは、アゼルバイジャン代表戦前の記者会見で「最近、リヴァプールが僕に新しいオファーを出したという記事をたくさん目にしたけど、どこから出た話なのかわからない」とコメント。「僕の代理人は今もリヴァプールとの話し合いを続けている。近いうちに決断して、発表できることを願っている」と、代理人とリヴァプールの交渉は続いているとし、自身の将来についてできる限り早く決断を下したいと語った。

【ハイライト動画】8大会連続でW杯出場! フランス代表vsウクライナ代表