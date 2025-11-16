福島県の中央部に位置する二本松市(にほんまつし)は、智恵子抄で詠まれた安達太良山(あだたらやま)と阿武隈川(あぶくまがわ)が流れる、風光明媚な自然環境に恵まれたまち。日本百名城にも選ばれた「霞ヶ城跡(かすみがじょうあと)」などがあり、歴史と文化が薫るまちでもあります。

今回は、そんな二本松市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

移住者の交流イベントも! 二本松市の魅力について

福島県の中央北部に位置し、新幹線の駅がある福島市や郡山市まで車で約30分という場所にある二本松市。周辺都市部へのアクセスが良く、就業の幅が広がるのも魅力の一つです。

「ふるさと回帰フェア」など東京都内で開催される移住相談イベントにも参加しており、農業に関心のある人や田舎暮らしを楽しみたい人、地域おこし協力隊員として活躍したい人など、二本松市への移住を考えている人たちが気軽に相談できる場を設けています。

また、“にほんまつ”で楽しく暮らす人とつながりたい人や、今まで知らなかった“にほんまつ”をもっと知り、このまちをもっと好きになりたい! という人が集まり交流するイベント「にほんまつハジメテ会」を令和4年から開催。これまでに、二本松の花である「菊」のフラワーアレンジメント体験や、和菓子作り体験などが行われたのだとか!

支援制度について

二本松市では、市内で居住し、市内・県内企業への就職を考えている学生へのサポートを実施。詳細は以下です。

＜大卒者等定住促進奨励金＞

二本松市では、大卒者等の定住促進を図り若い世代の人口減少を抑制することを目的に、大学等を新規に卒業して市内へ定住し就労する方で、正規雇用された時点において奨学金の返済残高がある方に奨励金を支給いたします。

＜地方就職学生支援事業補助金＞(令和7年度新設)

東京圏※内の大学・大学院を卒業・修了し、福島県内の企業に就職、二本松市内に5年以上居住する意思を有する方に、内定を受けた企業の面接・試験等に要した往復交通費及び移住に要する経費を補助します。

※東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)

自治体からのメッセージ

学生の定住・就職支援のほか、東京圏からの移住に対する支援金、市外移住者への住宅取得補助など、「二本松市で暮らしたい! 」という方をサポートします。

二本松市のふるさと納税返礼品について

フランスで修業し有名店で就業後、二本松市にUターンした事業者が作る「ロールケーキ」を紹介します。

フランスで学んだパティシエが作るロールケーキ

・提供事業者：株式会社エフスリーインク(店名：パティスリー ルコネサンス)

・内容量：1本(長さ約12cm)

・寄附金額：7,000円

ふわふわもっちりしたスフレ生地、特製のカスタードクリームと純生クリームを合わせたコクのあるクリームのロールケーキです。郷土愛あふれる感謝のスイーツを堪能できます。

今回は福島県二本松市への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。周辺都市へのアクセスが良く就業の幅が広がる、働きやすい環境にあるまちです。就業に関するサポートがしっかりしているのもポイント。また、移住相談や移住者交流イベントも多く開催されているので、移住への不安などを相談できるのは助かります。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者