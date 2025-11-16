老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、生涯の平均年収が200万円の人は、将来いくら年金をもらえるのかについてです。

◆Q：年収200万円の人は、将来年金をいくらぐらいもらえるのでしょうか？

「現役時代に、年収200万円の人は、将来年金をいくらぐらいもらえるのでしょうか？」（20代の会社員）

◆A：65歳から、126万8390円（月額およそ10万5700円）の年金を受け取れます

厚生年金の加入期間がある人（会社員や公務員など）は、原則65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受け取ることができます。相談者のような年収200万円の会社員の人は、厚生年金の加入者になります。

相談者は20代の厚生年金加入者ですので、2025年（令和7年）現在22歳として22歳から60歳まで（38年間／456カ月）、生涯平均年収200万円（ボーナス込み、平均標準報酬額16万6000円）で厚生年金に加入した場合を計算します。

また、相談者は厚生年金に加入するまでの期間（20歳から22歳まで）は、国民年金に加入しており、未納期間・免除期間がないこととします。この場合、老齢基礎年金は満額の83万1700円（令和7年度）が受け取れます。

老齢厚生年金の受給額を計算するには、2003年（平成15年）3月までと2003年（平成15年）4月以降では、計算式が違います。今回は、2003年（平成15年）4月以降の計算式を用います。

老齢厚生年金（報酬比例部分）の計算式は以下となります。

平均標準報酬額×5.769／1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間（※）

※従前額保障での計算方法。スライド率等については省略。乗率は、昭和21年4月2日以降生まれに適用されるものを使います。平均標準報酬額とは各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額のことです。

相談者の年金額を計算してみます。

【1】老齢厚生年金の報酬比例部分：16万6000円×5.769／1000×456カ月≒年間43万6690円

【2】老齢基礎年金：年間83万1700円

【3】【1】老齢厚生年金43万6690円＋【2】老齢基礎年金83万1700円＝年間126万8390円

したがって38年間、ずっと年収200万円の人は、65歳からおよそ年額126万8390円（月額およそ10万5700円）の年金を受け取ることができます。

また、65歳時点で、厚生年金の加入期間が20年以上あると、要件を満たす配偶者がいる場合に配偶者加給年金額が上乗せしてもらえることになります。

※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません。

※経過的加算は考慮していません。

※年収と年金は額面で計算しています。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部