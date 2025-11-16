五十嵐亮太「“マジ!?”と思いながら見ていました（笑）」“ワールドシリーズMVP”ドジャース・山本由伸の凄さを語る

藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。11月8日（土）の放送は、プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さんが登場！ ここでは、アメリカ・大リーグ（MLB）でワールドシリーズMVPを獲得したロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手の活躍を振り返りました。藤木：ワールドシリーズで、山本由伸投手は大車輪の活躍を見せましたね！五十嵐：すごかったですね。MVPになりましたが、山本投手が投げる試合は全部負けられない、というか負けちゃいけない試合でした。藤木：第2戦で投げたときも、敵地で第1戦を落とし、2連敗してしまったら流れが悪くなるといったなかでの登板でした。五十嵐：（2連敗すると）チャンピオンになる可能性は一気に下がるんです。そこで完投ですよ！藤木：その前の（ミルウォーキー）ブリュワーズ戦でも完投勝利していますから2試合連続！ 頼もしいにもほどがあるなと（笑）。五十嵐：しかも、第3戦で延長18回までいったときにも（登板するために）肩を作っているんですよ。藤木：その様子がカメラに抜かれていましたけど、佐々木朗希投手の“マジ!?”というリアクションが（笑）。高見：（笑）。五十嵐：こっちも“マジ!?”と思いながら見ていました（笑）。藤木：（2勝3敗となり）負けられない第6戦で先発しましたが、ここでも試合をつくって素晴らしい投球でした。五十嵐：第6戦も6回を投げきったわけじゃないですか。そこで勝って、最後の第7戦ですよ。藤木：ここも、監督の継投策が“それでいいのか”という（笑）。9回にランナーがたまったところで（山本投手に）変えるのかと。そして、いきなりデッドボールを与えて満塁になってしまい、押し出しでも敗戦という状況になりましたよね。五十嵐：でも、そこで抑え切るというところなんですよね。そして最後（1点勝ち越して迎えた延長11回）、ワンアウト1・3塁で1塁ランナーが帰ってしまうとサヨナラ負けという場面のなか、ダブルプレーで（優勝を）決めましたよね。藤木：山本由伸投手がインタビューで触れていましたけれども、「プロに入るときから、トレーナーの矢田修さんにずっと見てもらっていて、当初は1試合投げたら10日間ぐらい投げられなかったのが、今はこんなに連投できるようになった。誇りに思う」ということを言っていて、そんなに人って変われるんだと思いました。五十嵐：矢田さんの話が出たので言いますけれども、第6戦が終わった後、山本投手が会見で「明日は（登板せずに）応援したいです」と言って、笑いをとっていたじゃないですか。でも、その後に矢田さんが「一応、明日も投げられるような体にはしておきましょう」と言ったそうなんです。だから、矢田さんがそういう発想をしなかったら、もしかしたら（山本投手も最終戦で）投げなかったのかなと思ったりしました。そして、次の日に山本投手が体を動かしてみたら“いける”という感覚があったので、「行きます」と話をしてブルペンに入ったらしいです。だから、細かい歯車がちょっとでもずれていたら、こういう結果にはなっていなかったのかなと。そういうことを今回のワールドシリーズを通して感じました。藤木：日本人の選手が戦力になりましたけど、それ以外に行動力でも貢献しているんだなと思いましたね。五十嵐：それは大谷（翔平）選手もそうですよね。これだけ長い間アメリカで活躍しているけれど、どこか日本人らしさはありますし、日本の野球の良さも良い形で持っているなと感じます。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM