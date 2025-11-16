FIFAワールドカップ26欧州予選・グループBの第9節が15日に行われ、スイス代表とスウェーデン代表が対戦した。

スイス代表は、試合開始前の時点で2位コソボ代表と勝ち点差「3」をつけてグループB首位に立っており、今節の結果次第でワールドカップへの切符を手にする。パターンは2つあり、1つ目はスイス代表が勝利し、2位コソボ代表がスロベニア代表との試合で引き分け以下に終わった場合。2つ目は、スイス代表がこの試合に引き分け、コソボ代表が敗れた場合となる。

試合は12分にスコアが動く。スイス代表のダン・エンドイェが敵陣深くの右サイドで縦に突破すると、ボックス内へグラウンダー性のクロスを送る。これをブリール・エンボロがダイレクトでゴール右下に流し込み、スイス代表に先制点をもたらした。

1点を追うスウェーデン代表は35分、アンソニー・エランガが左サイドからボック内をめがけてクロスを上げる。リカルド・ロドリゲスがクリアしたものの、そのボールをベンジャミン・ニグレンが収め、左足でゴール右にシュートを突き刺した。

追いつかれたスイス代表は60分、エンボロがボックス内でGKヴィクトル・ヨハンセンに倒されてPKを獲得。これを主将のグラニト・ジャカが沈め、再びリードを奪った。

さらにスイス代表は75分、ルベン・バルガスが中央でパスを受け、前方へスルーパス。抜け出していたエンドイェのシュートはGKの手を弾いてゴールネットを揺らした。その後、スイス代表は後半アディショナルタイム4分にヨハン・マンザンビの得点で加点。試合はこのまま終了し、スイス代表が4－1でスウェーデン代表に勝利。同時刻に開催された試合でコソボ代表がスロベニア代表に勝利したため、スイス代表のワールドカップ出場は決まらなかった。

最終節は18日に行われ、スイス代表はアウェイでコソボ代表と対戦。スウェーデン代表はホームでスロベニア代表と対戦する。

【スコア】

スイス代表 4－1 スウェーデン代表

【得点者】

1－0 12分 ブリール・エンボロ（スイス代表）

1－1 35分 ベンジャミン・ニグレン（スウェーデン代表）

2－1 60分 グラニト・ジャカ（スイス代表／PK）

3－1 75分 ダン・エンドイェ（スイス代表）

4－1 90＋4分 ヨハン・マンザンビ（スイス代表）