ブライトンは15日、公式SNSアカウント上で日本代表MF三笘薫がトレーニングに励む様子を投稿した。

今季の三笘はシーズン開幕からスタメンとして出場し続け、プレミアリーグ第3節のマンチェスター・シティ戦でブラヤン・グルダの逆転弾をアシストし、チームの勝利に貢献。続く第4節のボーンマス戦では今季初得点を記録した。

しかし、三笘は第6節のチェルシー戦で足首を負傷して途中交代。この試合を最後にピッチから遠ざかっており、18日にボリビア代表と対戦する日本代表にも招集されていない。

そうしたなか、ブライトンは公式SNSアカウント上で三笘が屋内・屋外でのトレーニングに取り組む姿を投稿。インスタグラムでの投稿には「カオルの復帰が間近に迫る！」というキャプションも添えられていた。また、イングランド人FWソリー・マーチや同DFアダム・ウェブスター、U－21イングランド代表MFジャック・ヒンシェルウッドといった負傷離脱が続いている3名の姿もあった。

ブライトンは第11節終了時点で4勝4分3敗でリーグ11位。次節は22日に行われ、ホームでブレントフォードと対戦する。

【画像】三笘薫がトレーニングに! 実戦復帰は間近か?