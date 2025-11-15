大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーのタナー・スコットの不振に苦しめられた。今オフはスコットをカバーできるようなリリーフを探すとみられるが、ニューヨーク・メッツ所属のライアン・ヘルズリー投手は狙い目かもしれない。米メディア『LAFBネットワーク』が報じた。

ヘルズリーは今季途中にセントルイス・カージナルスからメッツへ移籍したが、メッツでは22登板、0勝3敗、防御率7.20と思うような結果を残せず。ただ、2024年にリーグ最多の49セーブをマークするなど実力は確かなリリーフ右腕だ。

同メディアは「ウィッシュリストのトップは、 今季調子を取り戻した後に契約を破棄したメッツの元スター、エドウィン・ディアスだ。もしディアスが他球団と契約した場合、ドジャースはヘルズリーへ方向転換する可能性がある。彼は2024年にリーグ最多セーブを記録し、今もMLBで最も速い球を投げる投手の一人だ。2025年はやや数字が落ちたものの、100マイルの速球と向上した制球力について、スカウトたちは依然として高い評価を下している」と言及。

続けて、「ヘルズリーはトレード、あるいは短期契約で獲得可能な見込みもあるため、費用を抑えつつも一流のパフォーマンスを期待できる現実的な代替案となるだろう。ドジャースにとっては、長期的なリスクを伴わずに強力なパワーピッチを手に入れられる魅力的な選択肢だ」と記している。

