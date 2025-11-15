侍ジャパンの井端弘和監督が15日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の試合後の会見で、16日の予告先発・金丸夢斗（中日）について言及した。
井端監督は「金丸投手は西川選手同様、学生時代から非常に素晴らしいボールを投げていますし、来年のWBCに入ってくるピッチャーだなと思っていますので、楽しみに見たいなと思います」と期待を寄せた。
金丸はプロ1年目の今季、15試合・96回2/3を投げ、2勝6敗、防御率2.61だった。
侍ジャパンの井端弘和監督が15日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の試合後の会見で、16日の予告先発・金丸夢斗（中日）について言及した。
井端監督は「金丸投手は西川選手同様、学生時代から非常に素晴らしいボールを投げていますし、来年のWBCに入ってくるピッチャーだなと思っていますので、楽しみに見たいなと思います」と期待を寄せた。
金丸はプロ1年目の今季、15試合・96回2/3を投げ、2勝6敗、防御率2.61だった。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。