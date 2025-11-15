侍ジャパンの井端弘和監督が15日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の試合後の会見で、16日の予告先発・金丸夢斗（中日）について言及した。

井端監督は「金丸投手は西川選手同様、学生時代から非常に素晴らしいボールを投げていますし、来年のWBCに入ってくるピッチャーだなと思っていますので、楽しみに見たいなと思います」と期待を寄せた。

金丸はプロ1年目の今季、15試合・96回2/3を投げ、2勝6敗、防御率2.61だった。