「内部で解決策を探る」ドジャース、今オフは超大型補強に動かない！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇を達成してから2週間足らずだが、すでに来季に向けたロースター編成に直面している。大きな焦点となっているのが、依然として埋まらない左翼手だ。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が報じている。

ドジャースは今季も同じ問題に直面しており、マイケル・コンフォート外野手と1年1700万ドル（約26.2億円）の契約を結んで強化を図った。しかし、コンフォートはキャリアワーストの打撃成績に終わり、来季の再契約はないと見られている。

そこで、今オフの補強案で浮上しているのが、クリーブランド・ガーディアンズのスティーブン・クワン外野手だ。クワンは昨季も名前が挙がっており、ドジャースの補強候補として再び注目が集まっている。

一方で、内部候補として名前が挙がっているのがライアン・ウォード外野手だ。ウォードは今季、3Aで安定した打撃を見せたものの、シーズン中はほとんど構想外とみなされていた。しかし、今オフに入り40人枠入りを果たし、来季のメジャー昇格に向けて大きく前進した。

注目の集まるドジャースの編成についてモレノ氏は「昨オフの外野陣と同様に一時的な補強策を模索するか、あるいは内部で解決策を探り、ロースターに追加する可能性もあるだろう」と言及した。

