野球日本代表侍ジャパンは15日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」第1戦で韓国代表と対戦。11-4で勝利した。この試合で、侍ジャパンのパフォーマンスはどうだったのだろうか。ここでは、同試合に出場した侍ジャパンの選手・監督を採点する。

野手陣の評価は？

1番（中右）岡林勇希（中日） 5打数0安打1死球

評価：10点 1番打者として起用されたが、ノーヒットに終わった。

2番（三）野村勇（ソフトバンク） 3打数1安打2四球

評価：60点 フル出場し、同点・逆転劇に絡むなど計3出塁。三塁守備も無難にこなした。

3番（右）森下翔太（阪神） 5打数1安打

評価：20点 1安打を記録したが、チャンスで2度凡退。クリーンアップの役割を果たせなかった。

（走中）五十幡亮汰（日本ハム） 0打数0安打1盗塁

評価：60点 代走として初球から二盗に成功。期待通りの働きを見せた。

4番（指）岡本和真（巨人） 1打数0安打

評価：10点 中飛で凡退。わずか1打席で交代となった。

（打指）中村悠平（ヤクルト） 1打数1安打

評価：70点 代打起用でツーベースを記録。チャンスを拡大させ、同点劇を演出した。

（打指）岸田行倫（巨人） 3打数1安打3打点1本塁打

評価：80点 代打起用に応える決勝3ラン。WBC代表入りへ向け、まずは打撃で強烈な印象を残した。

5番（二）牧秀悟（DeNA） 2打数1安打1打点

評価：70点 反撃の狼煙を挙げるタイムリーヒット。さすがの勝負強さを見せた。

（走二）石上泰輝（DeNA） 0打数0安打3四球2盗塁

評価：70点 代走出場で2盗塁をマーク。打席でも3四球を選ぶなど、存在感を発揮した。

6番（遊）小園海斗（広島） 4打数2安打1四球

評価：60点 遊撃のポジションでフル出場し、マルチ安打を記録。守備でも無失策と、WBC代表入りへアピールした。

7番（左）西川史礁（ロッテ） 3打数2安打2打点2四死球

評価：90点 打ってはチーム初安打に加え、同点2点タイムリーツーベース。守備でも好守を見せるなど躍動した。

8番（捕）坂本誠志郎（阪神） 2打数1安打1打点1四球

評価：60点 ビッグイニングに導く貴重な適時打を記録。攻撃面で効果的な働きを見せた。

（捕）若月健矢（オリックス） 2打数1安打1打点

評価：60点 ダメ押しのタイムリーヒットを記録。熾烈な捕手争いの中でも存在感を示した。

9番（一）佐々木泰（広島） 4打数1安打2打点1四球

評価：50点 適時打を含む計2打点を記録したが、守備で痛恨のタイムリーエラーがあった。

投手陣・監督の評価は？

（投）曽谷龍平（オリックス） 3回（44球）、被安打0、与四死球0、奪三振2、失点0

評価：90点 宿敵・韓国打線を相手に3回パーフェクト。文句なしのピッチングだった。

（投）森浦大輔（広島） 1回（19球）、被安打3、被本塁打2、与四死球0、奪三振0、失点3

評価：0点 先制2ランを含む2者連続アーチを被弾し、計3失点。韓国の上位打線を抑えられなかった。

（投）松本裕樹（ソフトバンク） 1回（7球）、被安打0、与四死球0、奪三振0、失点0

評価：70点 1イニングをわずか7球で終了。さすがの安定感を見せた。

（投）北山亘基（日本ハム） 2回（43球）、被安打1、与四死球2、奪三振1、失点0

評価：60点 2回無失点と役割を果たしたが、2者連続四球を与えるなど、制球に苦しむ場面もあった。

（投）藤平尚真（楽天） 1回（20球）、被安打1、与四死球1、奪三振1、失点1（自責点0）

評価：30点 味方のタイムリーエラーでの失点だったが、やや苦しいマウンドとなった。

（投）平良海馬（楽天） 1回（15球）、被安打1、与四死球0、奪三振1、失点0

評価：60点 ピッチクロックを取られる場面もあったが、無失点で試合を締めた。

井端弘和監督

評価：70点 3点先制を許す展開となったが、終わってみれば大勝。多くの選手を試すこともでき、本選につながる戦いとなった。

【了】