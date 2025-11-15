待望の瞬間は75分に訪れた。14日に行われたガーナ代表戦、初招集のMF北野颯太は久保建英との交代で日本代表デビューを飾った。一夜明け行われた練習後、北野は「友人からたくさんLINEを頂きましたし、反響はすごく大きかった」と明かした。

日本の2点リードで迎えた82分には、最年少の19歳MF佐藤龍之介もピッチに立つ。北野、佐藤、そして同じく初招集の20歳FW後藤啓介との“若手3人衆”が前線に揃い踏みとなった。「若い3人がピッチに立って、チームに勢いをもたらすという意味ではすごく生き生きとできました」と手応えを語った一方、「『何が何でも！』という気持ちが多分3人とも強くて、特に俺と啓介は強かったと思うので……。試合展開的に後ろの選手としては（前に前に）行かんといて欲しかったと思うので、そこはもうちょっと冷静になれたら良かった」と気合い十分のデビュー戦だったからこその反省点もあったようだ。

試合終了後には北野をセンターにセレッソ大阪アカデミーの先輩である南野拓実、瀬古歩夢と記念撮影。南野とは同じ攻撃的MF、C大阪出身、海外挑戦でザルツブルクへ移籍、“北”野と“南”野と何かと共通項が多い。北野投入のタイミングで南野は安藤智哉との交代で下がっており、ピッチ上での共演とはならなかった。ボリビア戦での共演に期待がかかることについて、北野は「セレサポ（C大阪サポーター）が喜ぶんじゃないですかね」と一言。「（競争が）激しいポジションだと思いますし、その中でやっぱり勝ち取っていかないといけない。結果を少しずつ残していくことが（ワールドカップへの）一番の近道だと思うので、得点・アシストは必須になってくる」と貪欲にゴールを狙う構えだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

