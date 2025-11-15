有吉「ちょっと屈辱的（笑）」足のサイズが“23cm”と判明!?「三四郎・小宮にも見られて最悪」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月9日（日）の放送では、有吉の靴事情について語りました。

◆正確な足のサイズは23cm!?

放送日の11月9日が「いい靴の日」ということで“靴”の話題に。有吉はニューバランスの「1000」がお気に入りだと言い、「柔らかくてすごく履き心地がいい」と語ります。

また、ある散歩番組で、お笑いコンビ・三四郎と一緒に足のサイズを測ってもらう機会があり、自身では25.5cmだと思っていたら、「アシックスさんで足のサイズを測ってもらったら23cm（笑）」と予想以上に小さかったことが判明。この告白に、山本は「ちっちぇ～！」と驚きの声をあげ、酒井も「女の子のサイズ」とコメント。有吉も「それを小宮（浩信）にも見られて最悪。今もたまに『足が23cmですもんね』って言われる（笑）」と振り返ります。

とはいえ、足幅や甲の高さなどの関係で、23cmの靴は入らないとのこと。過去にも同じような話をした際に、プレゼントで23cmの靴をもらったことがあったそうで、「単純に測ったらそのくらいの長さなんだけど、まったく入らなかった」と話します。

一方で、「ちょっとアシックスさんに恨み節を言ってしまったんですけど、はっきり言って、子どもの靴はファーストシューズから現在に至るまでずっとアシックスです」と有吉。

子どもにはちょうどいい履きやすさが、アシックスの靴を選び続ける理由と言い、「だから、僕はニューバランスさんを履いているけど、アシックスさんに恨みがあるわけじゃない。たまたま『23cm』って言われたのがちょっと屈辱的で（笑）」と、まだ引っかかっていた有吉に「気にしてんじゃん！」とすぐさまツッコミを入れる山本でした。

