日本代表に初招集され、14日のガーナ代表戦はベンチから戦況を見守ったGK小久保玲央ブライアン。「A代表としてベンチに入れたことで、自分の気持ちもすごく高まりました。しっかりと次は試合に出られるようにベストを尽くしていきたい」と視線を18日のボリビア代表戦に向けた。

ガーナ戦はGK早川友基がフル出場したため、小久保の出番は訪れなかったが、大きな収穫があった。「ウォーミングアップ（シュート練習）に入っていたんですけど、（上田）綺世くんのシュートは別格でした。ミサイルみたいに飛んでくるので、自分も動けなかった。動いて止めたとしても、自分の肩がどうなっちゃうのかなというくらいの威力だったので……。反応した時にはもうゴールネットが揺れてたので、ビックリするくらいのシュートでした」と振り返る。

前所属のベンフィカも各国代表選手が集まるビッグクラブだが「日本代表もすごいクオリティでやってるなと思う」と感嘆。「自分が受けたシュートの中では一番だったと思うので、そういうシュートを止められるようになりたい」とさらなるレベルアップへ決意を述べた。

ガーナ戦では同じく初招集の北野颯太、後藤啓介が一足先にデビューし、刺激を受けた。「彼らがあのピッチに立ったことは自分も嬉しいですが、逆にいいプレッシャーにもなりました。自分に火を点けて頑張っていきたい」と闘志を燃やす。

日本代表デビューを目指すボリビア戦の舞台は国立競技場。「見に行ったことしかないので、そこに立つことは自分の夢。A代表という舞台を国立で迎えられるのはすごくいいことなので、頑張っていきたい」と力を込めた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

