大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、多くの主力が負傷離脱する中でシーズン終盤を戦い抜いた。その状況を支えた捕手の1人であるベン・ロートベット捕手が、シンシナティ・レッズにウェーバーで移籍することとなった。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が報じている。

ロートベットは7月末のトレード期限に、レッズおよびタンパベイ・レイズとの三角トレードでドジャースに加入。当初は控え捕手の立場だったが、ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手が相次いで負傷したことで出場機会が急増し、影の立役者としてチームを支えた。

デーブ・ロバーツ監督は、ロートベットを「隠れたヒーロー」と呼び、アンドリュー・フリードマン編成本部長も「彼は献身的なリーダーシップを持ち、多くの投手から信頼を勝ち取った」と称賛した。

また、大谷や山本由伸投手との相性も良く、登板時には多くのゲームで好投を導いていた。

しかし、ナ・リーグ地区シリーズ第2戦を最後にロートベットの姿は見られなかった。スミスが右手の疲労骨折から回復し、正捕手として復帰したためだ。

ロートベットを構想外とした理由についてモレノ氏は「彼はマイナーリーグのオプションが尽きており、ドジャースは来季、3人の捕手をアクティブ・ロースターに登録するつもりはなかった。さらに、チームは再び40人のロースターで厳しい状況に陥っており、それが彼のDFAにつながったと思われる」と言及した。

