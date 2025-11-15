大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇を成し遂げたが、来季に向けた補強ポイントは明確だ。ドジャースは遊撃手が弱点となっており、トロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手を獲得すべきとの声があがっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のギャレット・ケルマン記者が言及した。

37歳のミゲル・ロハス内野手に依存してきた遊撃手のポジションでは、年齢的な衰えが懸念されている。

一方で、ビシェットは今オフにフリーエージェント（FA）市場に出る27歳の強打者で、複数球団からの関心が集まっている。

ワールドシリーズでも膝の故障を抱えながら打率.348を記録したビシェットの勝負強さは本物だ。レギュラーシーズンでも139試合で打率.311、本塁打18、打点94、ア・リーグ最多安打を再び記録し、その打棒は球界トップクラスと言え、大谷、ベッツ、フリーマンの”MVPトリオ”を擁する強力打線に、さらなる厚みを加えることができる。

注目の集まるビシェットの動向についてケルマン氏は「強力な打線に彼を加えることで、野球史上最も攻撃的な内野陣が誕生する。既存の戦力と組み合わさったビシェットは、冷静さと勝負強さがすでに証明されているプレーオフにおいて、ドジャースに得点面で圧倒的な優位性をもたらすだろう」と言及した。

