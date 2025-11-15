大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の獲得が噂されている。実現すれば間違いなく戦力アップにつながるが、どこまで現実味があるのか疑問視されてもいるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

今季のドジャースは昨オフ獲得したマイケル・コンフォート外野手が不発に終わり、今季限りでの退団が濃厚とみられている。そのコンフォートに代わる存在として、オフシーズンに入る前からタッカーの獲得が噂されている。

同メディアはドジャース、カブス、ニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ニューヨーク・ヤンキースの5チームを挙げつつ、「タッカーには常に需要があるだろう。彼の才能を考えれば当然だ。しかし、初期の有力候補チームには彼と契約しない理由もそれぞれ存在する」と言及。

ドジャースについては、「10年以上の超大型契約を提示する意向はあまりないようだ。しかし、それこそが彼を他球団から勝ち取るために必要となる条件である可能性が高い。既に十分すぎるほどの戦力を誇っており、もちろん3連覇を狙って補強を進めるだろうが、タッカーは必要というよりもぜいたくな上乗せといった印象だ。争奪戦に名を連ねることは確実だが、おそらくは本気で獲得を狙う本命というより、他球団の提示額をつり上げる悪役的な存在になる可能性が高い」と指摘している。

