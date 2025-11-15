今年のトライアウトは「エイブル トライアウト 2025」として、2025年11月12日に開催された。トライアウトの合格率は非常に低い状況だが、NPBでのプレーを目指すべく、実績を残した大物選手が参加するケースもあった。そこで今回は、トライアウトで再起を懸けた大物選手を紹介したい。

松山竜平

[caption id="attachment_239322" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの松山竜平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／96kg

・生年月日：1985年9月18日

・経歴：鹿屋中央高 - 九州国際大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト4巡目

広島東洋カープの3連覇時にはチームの中心に座っていた松山竜平。果たして、NPBでの現役続行は実現するだろうか。

九州国際大でヒットを量産し、当時から高い評価を得ていた松山は、2007年ドラフト4巡目で広島に入団。2013年に頭角を現すと、10本塁打を放ってパンチ力を披露した。

2017年には、規定打席には到達しなかったが打率.326を記録。自己最多となる14本塁打を放つなど、チームの37年ぶりとなるリーグ連覇に大きく貢献した。

翌2018年に124試合に出場し、自身初の規定打席に到達。打率.302、3年連続となる2桁本塁打（12本）を記録するなど存在感を発揮した。

しかし、2020年以降は出場機会が徐々に減少。その後は代打で貴重な役割を果たしつつも、昨季は65試合の出場で打率.178と不振に陥った。

今季はわずか1試合の一軍出場にとどまり、オフに戦力外となった松山。NPBでのプレーを基本線に、トライアウトの受験を決断。

長年本拠地としてプレーしたマツダスタジアムで行われたトライアウトでは、7打数3安打1四球と結果を残した。経験豊富なベテランを獲得する球団は現れるだろうか。

