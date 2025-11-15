今日の運勢は？ ★11月16日（日）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月16日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月16日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？今日は楽しい気持ちで過ごすことができそうです。恋愛運も好調なので、好きな人や仲良くなりたい人に積極的にアプローチをしてみましょう。好調な運気で直感が冴えやすい1日です。今日何かを選択する際には直感を参考に行動することを心掛けてみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。成長に繋がるような運気です。今日は視野を広げて過ごすことを心掛けて、いろいろなものを吸収しましょう。海外の情報に目を向けてみるのも良さそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションを取ることに運が味方をしたり、ラッキーなことが巡ってきそうなので、積極的に人との対話を大切にしましょう。今日はプライベートが充実しやすく、趣味や友達との時間が充実しやすい運気です。気になる友達にメッセージを送ってみたり、趣味にとことん打ち込むのも良さそうです。多数の人とのコミュニケーションが広がっていくような運気です。今日は積極的にいろいろな人に関わってみましょう。SNSなどオンライン上での関わりを大切にするのも良さそうです。金運が好調で調子の良い運気です。今日はショッピングに出かけたり、カフェに出かけてリフレッシュがおすすめです。心がホッとできる時間を過ごしましょう。今日はプライベートな時間を大切にできると良い日です。家族との会話を増やしたり、部屋の掃除やスマホのデータの整理をすることがおすすめです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを見直してみる時間を持ってみましょう。不要に感じるものは手放してしまえると良さそうです。仕事運が好調なので、効率よく進めることができそうですが、頑張りすぎには注意が必要です。完璧を求めすぎずに進めてみましょう。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日は沢山睡眠を取ったり、美味しいものを食べたり、とことん自分自身を甘やかせられると良さそうです。今日は1人の時間を大切にしましょう。誰かと約束があるときは早めに切り上げたり、夜寝る前の数分だけでも、1人の時間を大切にしてみるのも良さそうです。今日は感情のモヤモヤを手放してみましょう。瞑想をしてみたり、今気になることを書き出して整理をしてみられると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。