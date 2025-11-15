侍ジャパン・西川史礁（ロッテが）15日、東京ドームで行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』に『7番・レフト』でスタメン出場する。

西川は昨年3月に行われた「カーネクスト 侍ジャパンシリーズ2024日本vs欧州代表」には大学生ながら、日本代表に選出され、3月6日の欧州代表戦でトップチームデビューを果たし同試合で、代走で出場し小園海斗（広島）のセンター前安打で二塁へ進むと、近藤健介（ソフトバンク）のライトへのあたりで生還。さらに、4－0の6回二死一、二塁のこの日の第1打席、ファンガープの初球を捉え、三塁線を破る適時二塁打を放つなど存在感を見せた。

西川は大学生時代以来のトップチームでのプレーに、前日の取材で「大学の時は今の時よりも緊張しましたし、プロになってからユニホームを着れるというのは、またさらに嬉しいことなので、その喜びをしっかり感じながらプレーで表現できたらなと思います」と話していた。

なお、この日の試合前練習では、最後の1球で左中間スタンドに飛び込む打球を放っている。

▼ 侍ジャパンのスタメン

1（中）岡林勇希

2（三）野村勇

3（右）森下翔太

4（指）岡本和真

5（二）牧秀悟

6（遊）小園海斗

7（左）西川史礁

8（捕）坂本誠志郎

9（一）佐々木泰

P.曽谷龍平