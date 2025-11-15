ザ・ペニンシュラ東京に「おもちゃ病院」がオープン｜フェスティブシーズンにぴったりのアニメーションも！

ザ・ペニンシュラ東京に期間限定で登場する「ザ・ペニンシュラ東京 おもちゃ病院」をご存じだろうか。壊れたおもちゃを原則無償で修理するボランティア活動を行っている「一般社団法人 日本おもちゃ病院協会」の活動に賛同したザ・ペニンシュラ東京が、2024年からコラボレーションをして開業した病院である。

【画像】おもちゃドクターがザ・ペニンシュラ東京に登場！（写真4点）

現段階ではフェスティブシーズンにのみ登場する期間限定の企画となっており、2年目の開催となる本年度の「ザ・ペニンシュラ東京 おもちゃ病院」は、2025年11月2日(日)から12月27日(土)まで毎日開催される。

期間中は”おもちゃドクター”が駐在し、大切な思い出を未来に繋ぐために、丁寧におもちゃのケアをしてくれる。この「おもちゃ病院」は、ザ・ペニンシュラ東京の宿泊ゲスト以外でも利用も可能となっているので、もし自宅に”ケガをした”おもちゃをお持ちの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

また、このフェスティブシーズンを祝して、ペニンシュラのアイコン〝Penベア”と、「ザ・ペニンシュラ東京おもちゃ病院」の”おもちゃドクター”をモチーフにしたアニメーション「”P”の大作戦！」も制作される。本アニメーションはおもちゃドクターベアが主役となっており、ホテルロビーで起きた、ある出来事にまつわるストーリーを展開するという。ホテル館内／外のいくつかの場所に、消えてしまった”Ｐ”にまつわるデコレーションとQRコードが配置される。こちらもぜひ楽しみながらご覧いただきたい。

ザ・ペニンシュラ東京 おもちゃ病院

期間：2025年11月2日（日）～12月27日（土）

場所：ザ・ロビーの一角（1階）

申し込み方法：以下リンクよりお申込みください（※3日前までの要予約）。

料金： 原則無料

※特殊な部品などが必要な場合は、部品代をご負担いただく場合がございます。

備考：

・ご宿泊以外の方にもご利用いただけます。

・お受けできないおもちゃやその他、規約がございます。詳細は、「修理受付ルール」をご覧ください。

https://www.peninsula.com/ja/tokyo/special-offers/festive/toy-hospital