大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。最大の補強ポイントはリリーフと目されており、既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっているが、ついに狙いを定めて動き出すかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ドジャースが白羽の矢を立てるとみられているのは、ニューヨーク・ヤンキース所属のデビン・ウィリアムズ投手。今季は67登板、4勝6敗15ホールド18セーブ、防御率4.79といった数字を残しているリリーフ右腕だ。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、彼らはウィリアムズに候補を絞り込んだとのことだ」としつつ、「ブランドン・ゴームズGMは火曜日、チームが3連覇を狙う過程でリリーフ補強を検討していると明らかにした。関係者によると、早くも有力候補として名前が挙がっているのがウィリアムズだ。彼は過去にもチームが関心を示していた選手であり、今回の発言からも、球団が経験豊富で信頼できるリリーフ獲得に本腰を入れていることがうかがえる」というアルダヤ記者の見解を紹介。

続けて、「ウィリアムズはヤンキースでの困難な初年度からの再起を目指している。今季は4勝6敗、防御率4.79、WHIP1.13、22セーブ機会で18セーブ成功という結果に終わった。しかし、FIP 2.68、奪三振率13.06という高度な指標を見る限り、オールスター級の実力を取り戻す可能性は十分にある」と記している。

