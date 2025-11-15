アルビレックス新潟は15日、当クラブサポーター1名による違反行為が発生したことを報告した。

発表によると、11月8日に『レモンガススタジアム平塚』にて開催された2025明治安田J1リーグ第36節の湘南ベルマーレ戦の試合終了後において、当クラブサポーター1名による違反行為が確認されたという。なお、違反行為については相手選手に対する侮辱的行為（中指を立てる行為）と明かされている。

これを受け、新潟はクラブ公式サイトで「湘南ベルマーレの選手、ファン・サポーターの皆様をはじめとする多くの方々にご迷惑をおかけし、不快な思いをいただきましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪しながら、以下のように声明を発表している。

「当クラブでは事象を確認した後、直ちに当日の映像確認および事実関係の調査をいたしました。当該行為を行った人物の特定を進めておりますが、現時点では特定に至っておりません。当該人物の特定ができ次第、速やかに本人への事実確認を行い、Jリーグ試合運営管理規定に基づいた厳正な処分を決定し、発表いたします」

「このような行為は、いかなる理由があったとしても決して許されるものではありません。 当クラブといたしましては、再発防止に向けたセキュリティ体制の強化に加え、観戦ルールやマナーの啓発活動をより一層強化してまいります」

「ホーム・アウェイに関わらず、誰もが安心・安全に観戦を楽しめるスタジアムの環境づくりに、努めてまいりますので、 ファン・サポーターの皆様におかれましても、あらためて禁止行為をご確認いただくとともに、引き続き観戦ルールとマナーの遵守にご理解とご協力を賜りますよう、強くお願い申し上げます」