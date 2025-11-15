埼玉県川越市(かわごえし)は、都心から約30km圏内にありながらも、緑豊かで農業や商工業が盛んなまち。まちの中心部にシンボルである時の鐘や蔵造りの町並みが残り、古き良き城下町の歴史を感じることができるのも魅力の一つです。

今回は、風情に満ちた川越市の観光名所を駆け抜ける「小江戸川越ハーフマラソン2025」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

観光名所でランナーを応援! 「小江戸川越ハーフマラソン2025」について

小江戸川越ハーフマラソン2025

・開催日時：2025年11月30日(日) ※雨天決行

・開催場所：川越水上公園(式典、スタート・フィニッシュ)

・アクセス：【電車】JR川越線西川越駅から徒歩約15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

※マラソンの参加申し込みは終了しています。

「小江戸川越ハーフマラソン(ハーフの部)」は、川越水上公園をスタートし、人気観光スポット「蔵造りの町並み」をはじめとした川越市内を駆け抜け、スタート地点まで戻ってくる、全長21.0975kmのコースです。

「川越水上公園」は、夏のプール、秋のフィッシングのほかバーベキュー広場や遊具などもあり、子どもから大人まで幅広い世代の人たちに愛されています。

「蔵造りの町並み」は、川越の中でも代表的な観光名所の一つ! 現代の小江戸と呼ばれる情緒ある街並みが広がり、タイムスリップしたかのような雰囲気を楽しむことができるスポットです。

そんな川越の観光名所を走ることができるのが魅力の本大会では、ゲストランナーや大学陸上部の学生を招待。アスリートを身近に感じることができるのもポイントです。そのほか、「高低差がなく、走りやすい」など、毎年うれしい声が担当者のもとに届いているのだそう。

「小江戸川越ハーフマラソン2025」は、颯爽と走るランナーの応援と観光ができるイベントです。

自治体からのメッセージ

小江戸川越ハーフマラソンでは、本市の人気観光スポットである「蔵造りの町並み」がコースの一部となっています。すでに参加申し込みは終了してしまいましたが、ランナーを沿道で一緒に応援しませんか?

川越市のふるさと納税返礼品について

マラソンなどのトレーニング後にもピッタリ! 「ULTORAホエイダイエットプロテイン」、「BMPプロテイン」を紹介します。

ULTORAホエイダイエットプロテイン 810g(抹茶ラテ風味)

・提供事業者：株式会社ULTORA

・内容量：810g×1袋

・寄附金額：1万5,000円

こだわり抜いた製法で最適な成分を編み出し、より純度の高いプロテインを実現した「ULTORAホエイダイエットプロテイン」です。水溶性ビタミンを7種配合することで、日々の栄養バランスをサポートし、スポーツ後はもちろん、起床後や小腹がすいた時の間食代わりにおすすめとのこと。

BMPプロテイン 2kgセット(オレンジ風味& ストロベリー風味)

・提供事業者：株式会社アクアベース

・内容量：2kg

・寄附金額：2万5,000円

効率的に筋肉の回復を促し、吸収がスムーズな「ホエイ(乳清)たんぱく」を100% 使用した「BMPプロテイン」です。体のタンパク質合成能力をアップさせ、筋力・体力・免疫力を高めるビタミンC、タンパク質を体内で利用できるアミノ酸に分解するビタミンB6を配合。トレーニング後や、朝など忙しい時の栄養補給にも!

今回は埼玉県川越市のイベント「小江戸川越ハーフマラソン2025」と、返礼品を紹介しました。「蔵造りの町並み」など、川越ならではの観光名所を駆け抜けるマラソン大会です。ゲストランナーや大学陸上部の学生さんたちはもちろん、懸命に走るランナーを応援し、観光もできるのは本大会ならでは! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者