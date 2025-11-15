アルゼンチン代表は14日にアンゴラ代表との国際親善試合を行い、FWラウタロ・マルティネスとFWリオネル・メッシの得点で2－0で勝利した。同試合では、DFケビン・マック・アリスター（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）を含む4人がアルゼンチン代表デビューを飾った。

父親も元サッカー選手で、3人兄弟の全員がプロサッカー選手として活躍するマック・アリスター家。リヴァプールでプレーする三男坊アレクシスは、FIFAワールドカップカタール2022優勝も果たすなど代表の主力として活躍している。一方、長男フランシス（アルヘンティノス・ジュニアーズ）は世代別を含めて代表経験がなく、次男ケビンはアンダー世代で代表のユニフォームに袖を通したこともあるが、A代表とは縁遠い存在だった。

ケビンは当初発表されていたアンゴラ戦のメンバーにも含まれていなかったが、アトレティコ・マドリードのDFナウエル・モリーナらが黄熱病予防接種に関する健康書類を期限内に提出していなかったため、ケビンが代役に抜擢されてA代表初招集を受けた。ケビンはアンゴラ戦の60分にMFジオバニ・ロ・チェルソとの交代でデビューを飾り、アレクシスとピッチ上で共演した。

アレクシスは試合後、「彼を見ることは僕にとって最も素晴らしいことだ。彼がこの場所にたどり着くためにどれほど努力し、どれほど夢見てきたかを僕はよく知っている。今日、彼がデビューを果たして、僕をとても幸せにする」と語り、代表でのケビンとの共闘に感無量。「彼にとって、とても良い1週間だったと思う。それが一番大事なことだ」と兄を祝福した。

なお、アンゴラ戦ではMFマクシモ・ペローネ（コモ／イタリア）、FWホアキン・パニチェッリ（ストラスブール／フランス）、FWジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ／ポルトガル）もA代表初出場を果たした。

【ハイライト動画】アンゴラvsアルゼンチン