コーチではなく、コーディネーター

2026年度北海道日本ハムファイターズのコーチングスタッフが発表になった。大きな変更点は1軍打撃コーチだった八木裕氏が退任され、（シーズン終盤、八木さんの代わりを務めた）2軍の横尾俊建コーチが昇格したことと、巨人から野手コーチとして松本哲也氏を招聘したことだろうか。僕がずっと応援している森本稀哲外野守備走塁コーチの留任も決まり、来季に思いをはせている。現役ドラフトなど、これからストーブリーグが本格化するわけだが、コーチの陣容がしっかり固まっているのは何よりだ。映画監督とスタッフの呼び方（「黒澤組」「深作組」etc）にならって「新庄組」とでも呼びたいスタッフだ。就任当初の「この監督、どっちへ行くんだ～？」的戸惑いはもうない。新庄監督のアイデアを理解し、方向性を共有し、役割分担したプロ集団になっている。

ただ顔ぶれは変わらないものの、新しい役職が目にとまる。投手コーディネーターの金子千尋氏、打撃コーディネーターの佐藤友亮氏だ。僕のようなライターは、まずこれを「森本稀哲コーチ」のように名前＋肩書きで表記していいかものすごく気になる。「金子千尋コーディネーター」って変ではないか？ よくわからないが、街角ですれ違って「あれ、金子コーディネーター？」と声をかけたり、通りの向こうに「どうもです～、佐藤コーディネーターぁぁ」と叫んだりして迷惑にならないのかという問題だ。いや、叫んだらもちろん迷惑だが、慣例というかそういう辺りはどうなるだろうと思っている。僕はとっさに「金子コーチ」「佐藤コーチ」と呼んでしまう気がする。

この秋、「コーディネータ－」が気になった最初はロッテのコーチングスタッフ発表だった。ファイターズに先んじること3日、マリーンズ、サブロー新監督のコーチ陣容が発表になった。かつてGAORAの人気解説者だった光山英和氏、OBの西岡剛氏、小林宏之氏が入閣し、話題になった。が、僕の注目ポイントは「1軍投手コーディネーター 建山義紀」の記述だった。吉井理人監督の退任にともなって、金子誠コーチも野に下った。建山さんはどうするだろうと思っていたのだ。ファンとしては来季のF戦中継解説者の顔ぶれも気になる。阪神コーチを退任された金村暁氏の動向も注目だ。そうしたら建山さんは（HBCラジオ『ほな、ウチおいで』の再開よりも）ロッテに残る決断をした。そうなのか、来季はロッテのコーディネーターか。ところでロッテは新たに「1軍投手」「2軍投手」「打撃」「守備」の4部門のコーディネーターを置くことにしたようだけど、コーディネーターって何だろう？ そう思っていたら3日後、ファイターズも2名のコーディネーターを置くと発表になったのだ。

ロッテのコーディネーターがどういう役割を担うのか、僕にはわからない。「打撃コーディネーター」の矢沢大智氏がプロ野球経験のない、立命館大学・大学院出身の研究者、データ解析者ということなので、おそらくはアナリストとしてマリーンズの攻撃力強化に携わるのだろう。建山さんの「1軍投手コーディネーター」も、川井貴志「2軍コーディネーター」と担当が分かれるので、主力投手のデータ管理＆アレンジメントに全振りだろうか。まぁ、ロッテもうちも吉井理人氏の投手陣マネジメント（リリーバーをグループに分け、休ませながら使う。ブルペンでの球数をセーブするetc）の洗礼を受けている。いわゆる投手コーチ的なアプローチとは違う目のつけどころなのだろう。

選手も首脳陣も解像度が上がる

ロッテと比べるとファイターズの金子千尋、佐藤友亮・両コーディネーターのイメージは明快だ。以下、いちいち長いのでCNと略させていただくが、金子千尋CNは新聞の取材にこう答えている。

「基本的には2軍にいます。で、情報共有っていうところでは、ちょっと行ったり来たりして、ちゃんと漏れのないように伝えるっていうところがメインになるかなと思います。元々、情報共有はしていましたけど、それをより正確にというか、そういう人がいた方が、どちらも伝えやすいと思うので、それを僕がやる役になったっていうとこですね」（日刊スポーツ）

コメント中、「行ったり来たり」は1、2軍の間を、ということ、「どちらも伝えやすい」は新庄監督ら首脳陣に対して＆選手本人に対して、の両面だと思う。

ロッテのCNが「1軍」「2軍」と分けて配置されるのに対し、ファイターズはその垣根がない。金子＆佐藤CNが基本2軍にいるのなら、これまで僕らファンがイメージしてきた2人の異能そのものだ。コーチとして2軍に配属されていた金子、佐藤両氏は、何というのか「選手を戦力としてアレンジする」仕事をされていた。若く経験のない投手ならその長所を伸ばし、足りないワンアクセントを補う（例えば新球種のようなこと）。1軍で調子落ちした打者なら、持ち味を殺さないようにしつつ一緒に課題を考え、ブレークスルーの手がかりをつくってやる。だから「再生工場」でもあるし、「新製品の仕上げ工程」でもある。データも活用するが、両氏の属人的な能力が大きい。早い話、野球の引き出しがあるのだ。

両CNが来季、「行ったり来たり」して情報共有を強めるというのはその一歩先に思える。「再生工場」「新製品の仕上げ工程」の喩えでいうなら、一歩進んで工場担当者が自ら商品の営業に出向くというか。自分が仕上げた選手を「この選手はこういう長所があります。ここが良くて、ここが欠点。こういう使い方があるでしょう」と首脳陣に伝え、本人には「今、チームはこうだからこういう仕事をするといいよ」と伝える。解像度が上がり、たぶんすごい仕事がしやすくなる。

プロ野球は意外と1、2軍の引継ぎが出来てないケースがあり、若い選手が2軍コーチに言われてきたことと、1軍に抜擢されて監督から言われることの違いに悩んでいるのをよく見かける。せっかく2軍で形になってきたフォームを上で否定され、「それをやってる限り使わない」と言い渡された選手も見た。可哀想にバッティングがバラバラになってしまった。今のファイターズはPCを駆使し、ちょっとした上場企業ばりに現場が情報共有してるチームだけど、そこに生身の人間が加わったらニュアンスや意図は比較にならないほど伝わる。生身の人間のコーディネーションというわけだ。金子、佐藤両CNに期待したい。