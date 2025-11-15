【兵庫県福崎町】四方を見渡すパノラマビュー! 城跡が残る「春日山」の魅力、人気のふるさと納税返礼品とは?

兵庫県南西部に位置する福崎町(ふくさきちょう)は、古くは東西と南北を結ぶ街道が交差する交通の要衝として栄えたまち。緑の山々に囲まれ中央部には清流市川が流れる豊かな風土と、歴史の遺産に恵まれています。

今回は、そんな自然豊かな福崎町の、「ひょうごの景観ビューポイント150選」にも選ばれた観光スポット「春日山・春日山城跡」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

山頂から姫路平野を見渡せる! 「春日山・春日山城跡」について

春日山・春日山城跡

・兵庫県神崎郡福崎町八千種

・アクセス：【車】中国自動車道福崎ICから約8km(約10分)

建武年間に築城された「春日山城」は、播磨の守護赤松氏の幕下であった後藤三郎左衛門尉基明(ごとうさぶろうざえもんのじょうもとあき)が初代城主として、現在の福崎町全域と姫路市、加西市の一部を統治していました。

その城跡を残す「春日山」の登山道は整備されており、山頂まで約20分で到着できるので、初心者に、また散歩コースとしてもおすすめなのだそう。山頂には観光用望遠鏡が設置されており、天候がよければ瀬戸内海播磨灘(はりまなだ)にかけての姫路平野を一望することも!

兵庫県内の西播磨・中播磨エリアに残されている山城を紹介するアプリ「西播磨の山城へGO」では、「春日山城」が3DCGなどで再現され、現在地が同時に表示されます。そのアプリを片手に、臨場感ある山城巡りを体験できるのも魅力です。

山の麓には、隣接する姫路市内から日帰りで行ける距離にあるキャンプ場があり、バンガローで休憩したりテントを張って泊まったりと、安価での利用が可能。

また、2025年11月30日(日)には、今年で3回目を迎える「春日山」の登山イベントが開催。「大声大会」が企画されており、山頂から日頃のストレスや秘めた想いなどを思いっきり叫ぶことができるのだとか。

自治体からのメッセージ

山城好きなあなたへ! 登山道は整備されておりますので、散歩コースとしても最適です!

福崎町のふるさと納税返礼品について

福崎町のキャラクター“ガジロウ”からお酒と直筆年賀状が届く返礼品、神戸牛のロースを味わえる返礼品を紹介します。

お正月をガジロウ純米吟醸2本で祝おう! (元日に届くガジロウ直筆年賀状付き)

・提供事業者：(純米吟醸)株式会社マルフク、(年賀状)福崎町地域振興課

・内容量：兵庫県福崎町のキャラクター、日本一の勤労河童「ガジロウ」からの直筆年賀状、「ガジロウ」ラベルの特別仕様の純米吟醸 720ml×2本(化粧箱入り)

・寄附金額：1万2,000円

※純米吟醸は受付終了次第順次配送、年賀状は元日にお届け

※受付期限：2025年12月21日まで

毎日15分おきに池から飛び出るという激務をこなす「ガジロウ」が、分刻みで働く合間に一枚一枚手作業で年賀状を書きつづるのだそう。そんなガジロウ直筆の年賀状と、「ガジロウ」ラベルの特別仕様の純米吟醸が届きます。

城谷牧場の神戸牛 ロース 焼肉 400g

・提供事業者：城谷牧場

・内容量：ロース焼肉用400g、牛脂

・寄附金額：4万5,000円

城谷牧場がある八千種地区の自然豊かでストレスの少ない環境で、安全で新鮮な餌を与え、また成長に応じ工夫をしてじっくりと大切に育てています。赤身と良質な脂肪分(サシ)がバランス良く含まれ、食感や香りなど神戸ビーフ本来の旨みを味わえます。

今回は兵庫県福崎町の観光スポット「春日山・春日山城跡」と、人気の返礼品を紹介しました。整備された登山道を散歩できるスポットです。アプリを通して、目の前に城があるかのような臨場感を味わえるのも素敵! 山頂は四方を見渡す大パノラマで、福崎町だけでなく姫路平野を眺めることができるそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者