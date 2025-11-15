イングランド代表GKジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）が、同国代表の記録を塗り替えた。

すでにFIFAワールドカップ26本戦出場を決めているイングランド代表は、13日の欧州予選第9節でもセルビア代表に2－0で快勝。予選7連勝を達成した。

同試合でも“スリーライオンズ”の正GKを務めたピックフォードは、代表の公式戦において、9試合連続でクリーンシートを達成。1989年にピーター・シルトン氏が記録した8試合連続完封を36年ぶりに塗り替え、同国の史上最長記録を樹立した。

親善試合も含めると出場10試合連続のクリーンシートだ。昨年11月に行われたUEFAネーションズリーグのギリシャ戦から完封勝利を続けるピックフォードは、セルビア戦後イギリスメディア『スカイスポーツ』に対し、「何度も言ってきたが、これはチーム全体の力だ。11人全員が守備で安定感をもたらし、そこから攻撃のチャンスを生み出すことが、僕たちのサッカーの基本だ。これは素晴らしい特性であり、チームが誇りに思う点だ」とコメント。

「まだあと1試合残っている。気持ちを切り替えて日曜日のアルバニア戦に備え、勝利を重ね続けなければならない。だけど、僕たちには無失点で抑える基盤もある。この姿勢に飽きてはいけない。それが良い状態を保つ秘訣だからだ」と、予選全勝への意欲を示した。

【ハイライト】イングランドが無傷の7連勝！ vsセルビア