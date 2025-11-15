FIFAワールドカップ26欧州予選・グループLの第9節が14日に行われ、クロアチア代表とフェロー諸島代表が対戦した。

ここまで6試合を消化したグループLで5勝1分を記録し、勝ち点「16」の首位に立つクロアチア代表。1試合未消化ながら2位のチェコ代表に3ポイント差をつける同国代表は、今節を引き分け以上で終えると4大会連続のワールドカップ出場が確定する。ホームで迎える大一番に、ルカ・モドリッチやヨシュコ・グヴァルディオールなどが先発起用された。

試合は16分にフェロー諸島代表がスコアを動かす。中盤右サイドでルネ・ヨエンセンがボールを奪い、こぼれ球を拾ったゲザ・ダヴィド・トゥリがドリブルを開始。スピードに乗りながらペナルティエリア手前まで持ち運ぶと、右足で放ったシュートが相手選手に当たる。ディフレクションしたボールがGKの逆を突き、アウェイチームが先制した。

一方のクロアチア代表も、その7分後にゲームを振り出しに戻す。敵陣左サイドでボールを持ったイヴァン・ペリシッチがマーカーを縦に突破。左足で入れたクロスは一度クリアされるが、こぼれ球がボックス内のグヴァルディオールに渡る。ヘディングしたボールが相手選手に当たり、自ら拾い直して左足を一振り。ホームチームが同点に追いついた。

さらに57分、クロアチア代表がフェロー諸島代表をハーフコートに押し込みつつ、ルカ・ヴシュコヴィッチが右サイドに張るヨシプ・スタニシッチへと配球。低い位置からアーリークロスを入れると、バックラインの間にポジションを取ったペタル・ムサが巧みなコントロールからシュート。右足でネットを揺らし、クロアチア代表が逆転した。

70分にはペリシッチが左サイドをドリブルで運び、スピードに乗りながら深いエリアまで侵入。左足で送ったクロスを大外のニコラ・ヴラシッチが頭で合わせ、クロアチア代表が貴重な追加点を挙げる。結局、そのまま試合は3－1で終了。勝利したクロアチア代表がワールドカップ出場を決めた。最終節は17日に行われ、クロアチア代表はアウェイでモンテネグロ代表と対戦。なお、一足早く欧州予選の全日程を消化したフェロー諸島代表は、本大会行きの可能性が消滅した。

【スコア】

クロアチア代表 3－1 フェロー諸島代表

【得点者】

0－1 16分 ゲザ・ダヴィド・トゥリ（フェロー諸島代表）

1－1 23分 ヨシュコ・グヴァルディオール（クロアチア代表）

2－1 57分 ペタル・ムサ（クロアチア代表）

3－1 70分 ニコラ・ヴラシッチ（クロアチア代表）