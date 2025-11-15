ドイツ『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は14日、マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の移籍の可能性を否定した。

現在24歳の佐野海舟は、昨夏に鹿島アントラーズからマインツへ完全移籍。セントラルMFとして瞬く間に定位置を確保すると、海外初挑戦ながらブンデスリーガで全試合スタメン出場を果たし、クラブのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）出場権獲得に貢献した。

マインツ2年目を迎える今シーズンも、主力選手として活躍し、ここまで公式戦17試合に出場。近い将来のステップアップも噂される佐野海舟に対して、ドイツ『ビルド』など複数メディアは、「フランクフルトが佐野の動向を注視している」と報道。今季のフランクフルトは失点を重ねており、守備的MFの補強を目指していることが伝えられていた。

そんななか移籍市場に精通するプレッテンベルク記者は「佐野とフランクフルトを結びつける噂は現時点で的外れである」と、その噂を一蹴。佐野について「非常に優れたMF」と評価しつつも、「同選手は現在フランクフルトで話題になっていない」と述べ、現状で移籍の可能性は低いとの見解を示している。

一方で、佐野は14日に行われた日本代表対ガーナ代表の一戦で先制点をアシストするなど、対人の強さだけでなく攻撃面でも存在感を発揮。着実に成長を遂げており、さらなる上位クラブへの移籍は時間の問題とも言えそうだ。