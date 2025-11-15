フランスサッカー連盟（FFF）は14日、レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エンバぺが代表チームを離脱したことを発表した。

FIFAワールドカップ26欧州予選・グループDの第5節が13日に行われ、フランス代表はウクライナ代表と対戦。スコアレスで折り返したが、後半にエンバペがPKを沈めて均衡を破ると、76分からの12分間で3ゴールを奪い勝負あり。フランス代表は4－0で勝利し、欧州予選を1試合残してFIFAワールドカップ26本大会出場を決めている。

この試合でエンバペは2ゴールを記録し、キャリア通算400ゴールに到達。16日には最終節となるアゼルバイジャン代表戦が控えていたが、同選手は一足早く代表チームを離れることになった。

FFFはW杯出場決定から一夜明けた14日、「エンバぺは右足首の炎症を治療するため、代表合宿から離脱した」と公表。レアル・マドリードに復帰することが伝えられた。

なお、同じくレアル・マドリードに所属するフランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガもすでに同国代表チームから離脱しているが、スペイン『アス』は「両選手ともエルチェ戦の出場は問題ないだろう」と報道。“予防的措置”の側面もあると指摘しており、11月23日に予定されているリーグ戦への出場は問題ないと見られている。

また、ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとベルギー代表GKティボー・クルトワは、負傷のため11月の代表活動を辞退。同メディアは両選手についてもエルチェ戦での出場を予想している。

【動画】フランス代表が4発快勝！ W杯出場を決める



