日本代表は14日、豊田スタジアムで行われた『キリンチャレンジカップ2025』でガーナ代表戦と対戦し、2－0で勝利した。

試合後、今回の活動で初招集を受け、日本代表デビューを飾った20歳のFW後藤啓介（シント・トロイデン）が金髪から黒髪にした理由を問われると、「初代表ですし、もう1回スタートだと思っていたので、初心に戻るじゃないですけど、プロになった時の気持ちを思い出しながらという思いで黒にしました」と説明。所属クラブのチームメイトでもあるDF谷口彰悟が髪を切るタイミングで一緒に行ったことも明かした。

また、同ポジションの先輩でもあるFW上田綺世の姿を見て、「無理にキープしなくても、ファウルでチームを押し上げる」ということを学び、「シンプルにプレーすること」を意識したとも主張。その他にも、「ミスをしても気にしないというのは代表だなと思いました」と述べ、メンタル面での学びもあったようだ。

この日は、自身と同じく代表デビューとなった21歳のFW北野颯太や19歳のMF佐藤龍之介といった同年代の選手たちとも前線でプレー。そのことについて問われると、「今後増えていくと思いますし、自分たちが引っ張っていかなければいけない」との思いも口にした。さらに、ロス五輪世代でもある後藤は「自分たちの世代に戻った時にも伝えていかないといけない」とも続け、貴重な経験を還元してく考えも示した。

