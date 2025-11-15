元プロ野球選手の安部友裕氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で5日に公開された動画に出演。怖かった先輩を明かした。

「広島東洋カープってこういうところなんだ」

「怖かった先輩」を聞かれ、安部氏は「一番近かった先輩で言ったら、會澤さん」と回答。

そして、「中田(廉)とこの前も話してた共通の出会いがあったんです」と前置きした上で、「入寮して、寮でくつろいでいたら、ドーンってあり得ない音が鳴るんですよ。カープの大野寮ってちょっと古くて、重い扉なんですよ。それがいとも簡単にバーンと開いて、壁にバーンと当たる音が鳴る。會澤さんなんですよ」と回想する。

さらに、會澤の服装にも触れつつ、「みんな経験するんです、年下選手は。入ったときにその衝撃を受けて」「広島東洋カープってこういうところなんだっていうのを、まず教えられました」と振り返った。

すると、中田氏も「カープの二軍は髪の毛染めたりしたらダメなんですよ。当時、會澤さんは髪の色が抜けて明るかった。なんやねん、この人……と思って(笑)」と同意。これにうなずきながら、安部氏は「ここで一発目の洗礼を受けた」と話していた。