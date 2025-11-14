大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でリリーフ補強に動くとみられている。ここまでに複数の選手が獲得候補に挙がっているが、ニューヨーク・ヤンキース所属のデビン・ウィリアムズ投手についてはかなりの争奪戦になるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ウィリアムズは今季は防御率4.79と安定感を欠いたが、今季を含めた通算防御率は2.45と確かな実力を持つリリーフ右腕。球団からクオリファイングオファーを提示されずに今オフフリーエージェント（FA）になったため去就が注目されている。

同メディアは「MLBのFA市場はまだ始まったばかりだが、ウィリアムズはすでに最も関心を集める選手の一人となっている。ジアスレチックのウィル・サモン記者は、2025年に多くの困難に直面したにもかかわらず、ドジャースやボストン・レッドソックス、シンシナティ・レッズなど、約12球団が注目していると報じている」と言及。

続けて、「ドジャースはワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたばかりだが、勝負どころを任せられる右腕としてウィリアムズに関心を示している。彼は高い奪三振能力を持つことに加え、投手有利のドジャースタジアムでは成績改善が見込めることから、現チャンピオンにとっては魅力的な再生プロジェクト候補となっている」と記している。

