大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くと見られている。クレイトン・カーショー投手が引退したドジャースに対しては、先発のハンター・グリーン投手を獲得すべきとの声が上がっている。米メディア『TWSN』のダニエル・アラムダ記者が言及した。

グリーンは今季、19試合の先発で防御率2.76、WHIP0.94、奪三振132と、ナ・リーグ屈指の成績を残した。制球も安定しており、平均球速は99.4マイル（約159.9キロ）を記録し、50イニング以上投げた先発投手の中で最速だった。

グリーンの獲得には、サンフランシスコ・ジャイアンツやニューヨーク・ヤンキース、ボストン・レッドソックスなどが挙げられているが、最も理にかなっているのがドジャースだ。

現在のドジャースは、山本由伸投手やタイラー・グラスノー投手ら実力派が名を連ねるが、ポストシーズンでの先発不足が露呈。山本の連投や、大谷の二刀流起用など大きく負担がかかっていた。

注目の集まるグリーンに対し、アラムダ氏は「ロサンゼルス育ちの彼は、カーショーらドジャースのレジェンドを崇拝し、球団が誇るエリート投手を育成する長い歴史に憧れを抱いてきた」と言及した。

