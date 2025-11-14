NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフにオリックス・バファローズを構想外となった選手を紹介する。

本田圭佑

[caption id="attachment_237425" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの本田圭佑（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1993年4月24日

・経歴：東北学院高 - 東北学院大

・ドラフト：2015年ドラフト6位（西武）

昨オフの現役ドラフトで加入するも、今季は9試合の登板に終わった本田圭佑。移籍からわずか1年で戦力外通告を受けることになった。

東北学院大から2015年ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団。プロ4年目の2019年に頭角を現し、16試合の先発登板で6勝を挙げた。

その後はリリーフに回り、2022年には自己最多の45試合登板、4勝2敗20ホールド、防御率1.97の好成績をマーク。

2024年には31試合に登板し、1勝4敗10ホールド、防御率4.11を記録した。

一定の登板機会を得ていたが、同年オフに行われた現役ドラフトでオリックス・バファローズに移籍する運びとなった。

しかし、新天地で迎えた今季は、9試合の一軍登板にとどまり、防御率6.39と低迷。二軍では32試合登板、防御率2.43と結果を残していたが、来季の戦力構想から外れることになった。

