日向坂46河田陽菜「生放送とは知らされていたんですけど…」最近あった“やらかした出来事”とは？

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。11月7日（金）の放送は、河田陽菜と藤嶌果歩がお届け！ ここでは、河田が“最近やらかしてしまったこと”について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「陽菜ちゃんといえば、生配信中に佐々木久美さんのことを呼び捨てにしちゃったり、ラジオの冒頭で番組名を噛んでしまったり、おっちょこちょいなところにたくさん笑わせていただいたのですが、陽菜ちゃんが思うアイドル人生のなかでの“一番のしくじり”は何ですか？」藤嶌：気になる！河田：何だろう？ なんかいっぱいありそうだけどなぁ。番組名を間違えるのも、なかなかのしくじりですけど……。このあいだ「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（TOKYO FM）さんに、ゲストで出演させていただいたんですけど、生放送だったの。でも、生放送ということは知らされていたけど、意識は収録のような感覚だったから「（編集で）カットできる」と思ってしゃべっていたら、途中から生放送だったことに気づいて（笑）。藤嶌：ヤバいヤバい！河田：これはやらかしたなと思いました。しかも、番組が始まる前にジュースをこぼしちゃって（笑）。その日は最初からちょっと申し訳なかったですね、本当に。藤嶌：ありゃりゃ～。河田：でも、日向坂46内で「やらかした」っていうユニット曲をいただいて、それ歌えばなんとかなるというか、そこにつなげられるっていう（笑）。藤嶌：確かに、ありがたい曲（笑）。私もやらかすことが結構多いので、やらかしたときは歌ってみます。河田：この曲を歌ったら大丈夫！ かほりん（藤嶌のあだ名）が「やらかした」を歌ったら、みんな絶対に許してくれるよ。藤嶌：「うっふー」でいけますかね（笑）？河田：もう余裕（笑）。藤嶌：私もまだまだアイドル人生長いですから、いっぱいやらかしちゃうかもしれませんので。河田：でも、それがあってこその思い出ですから。藤嶌：確かにそうですね！ これからは「うっふー」で乗り切りたいと思います。河田：そうそう、後から笑い話になりますから。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46