女優の北川景子が14日、自身のXを更新し、事務所の後輩であるダンスボーカルグループ・M!LKの紅白初出場を祝福した。

北川景子

この日、『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表記者会見が東京・渋谷の同局で行われ、初出場歌手が出席。スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ボーカルダンスユニット・M!LKも初出場を決め、会見に登場した。

M!LKは2015年にデビュー。今年3月にリリースしたアルバム『M!Ⅹ』のリード曲「イイじゃん」がSNSで大バズリし、同楽曲のフレーズ「ビジュイイじゃん」が現代用語の基礎知識「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされた。

北川は、初出場を報告したM!LKの公式Xの投稿を引用し、「やったー！おめでとう御座います」と祝福した。

この投稿に「事務所愛感じてジーンときたわ」「景子ちゃんに祝ってもらえるの嬉しい 同じ事務所の先輩だもんね！本当絆最高ー」「ほんまスタダアイドル気にかけてくれる大女優北川景子様サイコーすぎる」「スタダの先輩からもお祝いのお言葉 ありがとございます！」といった声が寄せられている。