老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、5年間、月収12万円のパートで働いた場合、どのくらい将来の年金が増えるのかについてです。

◆Q：パートとして5年間、月収12万円で働くと、将来もらえる年金はいくら増える？

「月12万円のパートで5年間働くと、年金はいくら増えますか？」（Kさん）

◆A：年額約3万9463円（月額約3289円）、老齢厚生年金を多く受給できます

日本の公的年金制度は、国民年金（1階部分）と厚生年金（2階部分）の2階建てで構成されています。自営業やフリーランスが加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2種類あります。厚生年金に加入すると、自動的に国民年金にも加入することになります。厚生年金加入者が受給できる老齢年金は、老齢基礎年金（1階部分）と、老齢厚生年金（2階部分）の2種類です。

老齢年金受給額の計算方法は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で異なります。

国民年金保険から支給される老齢基礎年金は、収入金額にかかわらず、国民年金保険料を支払った期間や免除期間などの期間によって計算されます。一方、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金は、厚生年金保険料を支払った期間と、現役時代の収入（厚生年金の加入期間の収入：標準報酬月額・標準報酬額）によって計算されます。

◇老齢厚生年金受給額の計算

相談者は月12万円の収入で5年間パートとして働くのこと。要件を満たした場合、厚生年金に加入する必要があります。厚生年金に加入して、パート収入を得た場合の年金受給額は、老齢厚生年金に影響することになります。

老齢厚生年金受給額を計算するときには、厚生年金に加入していた期間によって下記の2つの計算式に分かれており、合計した金額となります。

【a：平成15年3月以前の加入期間】

平均標準報酬月額×7.125／1000×平成15年3月までの加入期間の月数

【b：平成15年4月以降の加入期間】

平均標準報酬額×5.481／1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

（※昭和21年4月1日以前生まれの人については、給付乗率が異なります）

相談者が5年間（60カ月）、平均月収12万円で厚生年金に加入した場合、老齢厚生年金がどれくらい増えるのか計算をしてみます。【b：平成15年4月以降の加入期間】の計算式を用います（平均標準報酬額を12万円として試算）。

12万円×5.481／1000×60カ月≒3万9463円

したがって、平均月収12万円でパートとして厚生年金に5年間加入すると、年額約3万9463円（月額約3289円）、老齢厚生年金が多くもらえます。

老齢年金は、一生涯受け取れますので、老後生活の大切な支えとなります。健康で少しでも多くの年金を受け取れると、将来の不安が和らぐのではないでしょうか？

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部