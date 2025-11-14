CVLTE、最新アルバム『PHOBIA SYNDROME』のCDリリース決定

世界各国のローリングストーン誌がジャンルやルーツの垣根を超えて25組の新進気鋭アーティストを紹介する「Future 25」日本代表にも選出されたオルタナティブバンドCVLTEの3rd アルバム『PHOBIA SYNDROME』が1月21日にCDリリースされることが決定。

CDのリリース発表に合わせて、アルバムのトラックリストも公開された。さらに、アルバムに収録される新曲「I hear a sound.」は11/19に先行配信リリースが発表された。3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏のオルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現。全16曲収録のフルアルバムとなっている。

本日よりCDの予約もスタートしている。

https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD

CDの発売に先駆けて、12月3日から配信リリース。

現在、Apple MusicとSpotifyではアルバムのPre-Add / Pre-Saveも実施中。

https://fcls.lnk.to/P_S

Pre-Add / Pre-Save特典としてCVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME” Square Flyerをプレゼント中。さらに、CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”のライブ会場で、Pre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。

さらに、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー ”PHOBIA SYNDROME”も本日からスタートする。11月22日の東京公演はソールドアウト。大阪公演、名古屋公演のチケットは絶賛発売中。

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/

ローソンチケット

https://l-tike.com/cvlte/

イープラス

https://eplus.jp/cvlte/

【リリース情報】

2025年12月3日（水）

3rd AL『PHOBIA SYNDROME』

［配信］

https://fcls.lnk.to/P_S

［CD］

KSCL-3641

価格：3,500円（税込み）

［収録楽曲］

01. the voYd.

02. realitYhurts.

(TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ)

03. 症状(main menu)

04. shinjuku syndrome.

05. h2o.wav (feat. TSS)

06. greedY.

07. 歌えない

08. I hear a sound.

09. eepY.EXE (iRis.EXE)

10. bloodYhell.

11. whY. (feat. demxntia)

12. 恐れ (savepoint)

13. shibuya phobia.

14. allium. (1111)

15. eoe.

16. 空虚

【ライブ情報】

CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”

【大阪公演】

2025年11月14日(金) @ Yogibo META VALLEY

18:30開場/19:00開演

お問合せ：キョードーインフォメーション

https://kyodo-osaka.co.jp

0570-200-888 (11:00～18:00 日祝休)

【東京公演】

2025年11月22日(土) @ WOMBLIVE

17:30開場/18:00開演

お問合せ：クリエイティブマンプロダクション

https://www.creativeman.co.jp/

03-3499-6669 (月・水・金 12:00～16:00)

【愛知公演】

2025年12月6日(土) @ BOTTOM LINE

17:30開場/18:00開演

お問合せ：サンデーフォークプロモーション

https://www.sundayfolk.com/

052-320-9100 (全日12:00～18:00)

【チケット料金】

オールスタンディング

前売り /￥5,000(税込み)

※1ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可

【チケット情報】

一般発売：発売中

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/

ローソンチケット

https://l-tike.com/cvlte/

イープラス

https://eplus.jp/cvlte/

※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。

【注意事項】

本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。

先行によっては、紙チケットでの受付もございますので、受付ページをご確認の上お申し込みください。

会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。

撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。

【CVLTEプロフィール】

北海道札幌を拠点に活動する3人組オルタナバンド。

2017年に結成し、2022年11月にF.C.L.S.よりデビュー。

現実と仮想世界を行き来する、異端音楽集団”CVLTE”(カルト)。

Vo. aviel kaeiによって生み出される予測不能なクリエイティブを発信中。

Apple Music”UP NEXT JAPAN”やSpotify"RADAR:Early Noise"に選出された他、

「SUMMER SONIC 2024」やBMTH主催の「NEX_FEST」を含む大型フェスにも多数出演。

■LINKS

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuOtviRN1FUbTOZjlKSExxA

Instagram: https://www.instagram.com/cvltecult/?hl=ja

X: https://twitter.com/cvltecult

Threads: https://www.threads.net/@cvltecult?igshid=MzRlODBiNWFlZA