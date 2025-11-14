趣向を凝らした演出や仕掛けがふんだんに盛り込まれたスペシャルなワンマンライブ「YON EXPO」が「04」年ぶりに帰ってきた。11月8日（土）・9日（日）の2デイズにわたって開催された。今回の舞台は10月にオープンしたばかりのお台場・TOYOTA ARENA TOKYO。会場にはライブが行われるステージ以外にも、射的やダーツなどさまざまなゲームを楽しめるアミューズメントエリアや、RYU-TA率いる「麺や おがた」をはじめさまざまな飲食ブースが軒を連ねるフードエリアも登場し、ライブが始まる前からファンを楽しませた。GENはこの「YON EXPO」を「大人の文化祭」と表現していたが、ひとつのテーマのもとメンバーはもとよりチーム一丸となって遊び倒すこのイベントはまさに「お祭り」。久しぶりとなった今回も、いや、4年のインターバルがあったからこそ、これまで以上に徹底的に作り込まれた、最高のお祭りが生み出されていた。

Photo by 藤井拓

【ライブ写真ギャラリー】「YON EXPO'25」

今回の「YON EXPO」のテーマはカーレース。レーシングチーム「YON RACING」に所属するレーサー4人がここTOYOTA ARENA TOKYOで開催されるレース「F-04 Grand Prix」に参戦、熱い戦いを繰り広げるというコンセプトで、ヴィジュアルからステージデザイン、ライブ中に流れるムービーやグッズに至るまでそのコンセプトが思いっきり反映されている。たとえばステージセットにはチェッカーフラッグ柄の巨大なゲートやサーキットのピットが出現。ライブ前に場内に流れたのは往年のF1中継のテーマソングであるT-SQUAREの「TRUTH」で、オープニングムービーはさながらレース中継の一幕のよう。毎回その完成度には驚かされるが、そのクオリティは今回も健在だった。

Photo by ヤオタケシ

グランプリに挑む4人の「レーサー」を紹介するオープニングムービーがGENの「ついてこれる？」という言葉で終わると、レースの始まりを告げるスタートシグナルが高らかに鳴り響き、「Every」からライブは始まった。お揃いのレーシングスーツに身を包んだ4人が次々と畳み掛けてくる楽曲に、会場は一気にヒートアップ。のっけからクラウドサーフィンやモッシュが起こり、ハンズクラップが巻き起こった3曲目の「swim」を経て、オーディエンスのアクションでアリーナが揺れた4曲目の「kitchen」に至る頃には、オーディエンスはすっかり最高潮に達していた。

Photo by ヤオタケシ

「たった今、レースの火蓋が切って落とされました」というGENの言葉どおり、そこから「レース」はさらに加速していく。アップデートされた映像をバックに「Galapagos」「Galapagos II」を繰り出すと、EP『MOON』に収録されていたJUDY AND MARYのカバー「mottö」ではフロアを巻き込んですさまじいエネルギーが生まれていく。それにしても、音源の時点でハマっていることは明らかだった「mottö」だが、いつの間にか完全にフォーリミの曲になっていて、その浸透力とオーディエンスからの歓迎ぶりはとんでもないものだった。

Photo by 藤井拓

幕間のムービー（レース途中にもかかわらずレースクイーンと飲みに行ってベロベロになる、という内容）を経て、レーシングスーツからいつものスタイルに戻ってスタートした後半戦でも、そのスピードは落ちない。「monolith」や「Grasshopper」のようなフォーリミのライブの鉄板曲を畳み掛けるなか、バンドの演奏もますます勢いづいていく。一転、GENの東京に対する思いとともに「Night on」を届けると、「midnight cruising」では会場を満天の流星群が包むこむなか、オーディエンスの大合唱が響き渡り、とても美しい光景が生み出され、ライブをさらなるクライマックスへと引き連れていった。

Photo by ヤオタケシ

そしてライブはあっという間に終盤に。「早めの『今年もありがとうございました』と『来年もよろしくお願いします』を込めて」と「Letter」、そして「こんないい時間、いい空気が永久に永久に続きますように」と始まり、またしても大合唱を巻き起こした「hello」と、目の前にいるファンと会話をするような楽曲を次々と披露するなか、GENは「みなさんのおかげで楽しいです。みなさんも同じ気持ちだと嬉しいです」とオーディエンスに感謝を伝え、続けて「バンドというレースが何周目なのかもわからない。いずれレースは終わるけど、自分なりのゴールに近づいていればいいなと思います」と語る。「一緒にこの人生、まだまだ先に進んでいきましょう」とフロアに呼びかける声にオーディエンスが大きな拍手で応えると、「Horizon」と「Squall」をスケール大きく響かせ、ライブ本編を締め括ったのだった。

Photo by ヤオタケシ

アンコールではさっき幕間のムービーでレースクイーンと一緒に飲みに行った店がぼったくり店で、支払いを押し付けられたKOUHEIが店の用心棒にボコられる……というムービーを経て、「Terminal」を披露。そして最後にはフォーリミのライブの締めといえばこの曲、「Give me」をオーディエンスと一緒に作り上げ、「YON EXPO25」はその幕を下ろした。そのアンコールでは、傷だらけのKOUHEIが持っていたスポーツ新聞に書かれた「フォーリミの日、2026年4月4日（土）は空けておけ！」という意味深な言葉も読み上げられた。来年のフォーリミの日、何が起きるのかはわからないが、期待しながら続報を待っていたいと思う。

04 Limited Sazabys『YON EXPO25』

11月8日（土）・9日（日）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25

＜セットリスト＞

DAY2（11/9）

1. Every

2. climb

3. swim

4. Kitchen

5. days

6. Galapagos

7. Galapagos Ⅱ

8. mottö

9. fade

10. discord

11. 夕凪

12. kiki

13. monolith

14. fiction

15. Grasshopper

16. GATE

17. Night on

18. magnet

19. midnight cruising

20. Letter

21. hello

22. soup

23. Horizon

24. Squall

en1. Terminal

en2. Give me

◾️セットリスト プレイリスト

DAY1 https://04ls.lnk.to/yonexpo25_1

DAY2 https://04ls.lnk.to/yonexpo25_2

◾️U-NEXTで独占ライブ配信決定！

【配信詳細】 https://t.unext.jp/r/04limitedsazabys

ライブ配信：2025年12月24日（水）20:00～

ライブ終了まで見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月7日（水）23:59まで

※見放題配信のため、ライブ配信/見逃し配信の時点で無料トライアル期間中の方は追加料金無しで視聴可能です。

04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス”YON FES”を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日（土）、9日（日）に"YON FES 2023" を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日（土）12日（日）に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日（土）23日（日）に"YON FES 2024" を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日（土）22日（日）には"YON FES 2025" を主催。11月8日（土）9日（日）にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催。