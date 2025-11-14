大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手の獲得に動くのではと囁かれている。獲得できれば間違いなく戦力アップにはなるが、仮に獲れなくでもそこまでダメージは生じないかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ドジャースは打撃不振が目立ったマイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている。同選手に代わる存在として、今季まで5年連続で20本塁打をクリアしているタッカーが加われば打線の厚みが増し、大谷の打点増加も期待される。

同メディアは「おそらくタッカーは、彼と関連付けられている数少ない大市場チームのいずれかに落ち着くだろう。とはいえ、それらのチーム全てが彼を必死に必要としているわけではない。獲得できればどのチームも明らかに強化されるが、彼がいなくても問題ないチームも存在する」と言及。

その上で、ドジャースについては「外野陣には確かに大きな穴があるが、ここに彼を必要としない理由がある。穴があるにもかかわらず、連覇を達成しているのだ。彼を獲得しようがしまいが、3連覇の最有力候補であることに変わりはない。ニューヨーク・メッツより上位にランクされるのは、実際に穴を埋める必要があり、彼の獲得に本腰を入れると見込まれるからだ。だが、獲得できてもできなくても問題はないだろう」と指摘している。

