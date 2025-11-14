今日の運勢は？ ★11月15日（土）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月15日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月15日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？あなたの思いつくままに行動していくことで、運気が上がっていく日です。誰かに言われた言葉に流されずに、ご自身の考えや思いに意識を向けて選択すると、納得のいく形になりそうです。旅行の計画を立てると良い日です。行きたかった場所に行き、まだあなたが経験していないような体験ができるようにプランを考えましょう。新しい体験はあなたに新鮮なエネルギーをもたらすでしょう。行動力が鍵になる日です。すこし気が重たいと感じることでも、あなたにとって必要なことなのであれば、今日行動に起こすと良いでしょう。意外とすんなりこなせてしまうかもしれません。人の集まる場所がラッキープレイスです。人の多い場所は、出会いたかった人に出会えたりと、うれしい展開が起こりやすいので、お誘いがあれば積極的に参加をするといいでしょう。パートナーとの関係を深めるのに良い日です。お相手に寄り添った言葉や態度を意識して過ごすと良いでしょう。また、今後のことについて建設的な話し合いをしてみるのも良さそうです。お家でゆっくりと過ごすことで、日頃の疲れを癒すことができそうです。忙しくてお休みがなかなか取れない方も、お家での時間の中でリラックスできるように工夫をしてみるといいでしょう。あなたのやりたいことを周りの人たちに伝えていきましょう。良い意味でプレッシャーができて、やる気が出て、そこから協力者が現れるかもしれません。ポジティブに行動していくと良いですよ。あなたの得意なことは何でしょうか？ あなたには、ご自身でも気付いていない素晴らしい才能があふれています。ご自身を客観的に見つめて、ご自身のタイプを理解していくと良い展開がありそうですよ。過去に心が休まった場所や、なんとなく足が向かう場所があれば、そこがあなたにとっての安らぎの場所かもしれません。今日はあなたが安らぎの場所だと感じる所で過ごすと運気がUPするでしょう。過去の経験や人間関係、物事への執着は、スピリチュアルなエネルギーの流れを妨げることがあります。あなたが選んできた道を肯定してあげて、アファメーションをすると運気が上がっていくでしょう。あなたの中で今まで起きていた困難な出来事は、これからやってくる新しいあなたの再生のためにやってきていたことなのです。今日は、これから良い変化がやってくることに気付ける日になりそうです。あなたの理想に近づくために、何をすればいいのか、明確にしていくと良い日です。スキルアップやキャリアアップのために、資格取得を考えたりするのも良さそうです。あなたの中の超自然的な感覚が大きく開いているとき、私たち人間は受信機のようになって、さまざまな種類のエネルギーを集めます。必要ではないエネルギーを引き寄せてしまうこともあるかもしれません。そんな時には、揺るがない姿勢を保ち、守りを固めてください。また、あなたを守護してくれる存在たちに、祈りを捧げることでさらに良い状況がやってくるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。