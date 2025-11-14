ユヴェントスとトルコ代表FWケナン・ユルディズとの契約延長交渉が難航しているようだ。13日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。

現在20歳のユルディズは2022年夏にユヴェントスの下部組織へ加入し、翌年8月に18歳でトップチームデビューを飾った。次第に頭角を表すと、背番号「10」を託されて臨んだ昨シーズンは公式戦52試合で12ゴール9アシストと大ブレイク。今シーズンもチームが指揮官交代に揺れる中、ここまで公式戦14試合に出場し3ゴール4アシストをマークしている。

現行契約を2029年6月末まで残しているユルディズだが、ユヴェントスは昇給を盛り込みつつこれを2030年6月末まで1年間延長したいと考えている模様。数カ月間に渡って協議を続けているが、給与額をめぐって両者は未だ合意に至っておらず、現在交渉は中断されているという。

報道によると、現在のユルディズの推定年俸は170万ユーロ（約3億円）で、チーム内で7番目に低い金額とのこと。選手側は今夏にフリーエージェントで加入したカナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドと同じ600万ユーロ（約11億円）程度を要求しているが、クラブが提示した条件とは100万ユーロ（約1億8000万円）の差があるようだ。こうした状況を受け、レアル・マドリードやアーセナル、チェルシーが動向を注視しているという。



なお、チェルシー過去に6700万ユーロ（約120億円）相当のオファーを提示し、ユルディズの獲得を狙っていたとも報じられている。メガクラブからの関心が報じられる中、ユヴェントスは若き逸材をスカッドに留めておくことができるだろうか。交渉の行方に注目が集まる。